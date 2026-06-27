ユヴェントスはフランス代表FWコロ・ムアニの獲得騒動に巻き込まれ、ジョナサン・デイヴィッドの毒舌も飛び交っている。

コロ・ムアニの去就は、まるで時が止まったままだ。ダミアン・コモリ体制もジョヴァンニ・カルネヴァリ体制も状況は変わらず、ユヴェントスは1年前から本人の意向を把握しながらもパリ・サンジェルマンとの合意に至っていない。 7月16日の夏期キャンプにスパレッティ監督がムアニを合流させられるかは不透明だ。





一方、ワールドカップの現場からジョナサン・デイヴィッドは「5年契約を結んでいる」と残留の意思を強調。カナダ代表でハットトリックを達成した後、スパレッティ監督へメッセージを送ろうとしている。「状況は全く異なる。ユヴェントスと代表は別々のチームであり、別々のシステムだ。 ただ、フォワードとしては得点を重ねるごとに自信が深まり、その自信を次の試合に持ち込む」と語った。今季、デビッドの性格について「デビッドとオペンダは、決定力と『クソみたいな顔』を示せ」と皮肉ったユヴェントス監督の反応は不明だ。



