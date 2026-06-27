この夏、イタリアサッカーとプレミアリーグの格差はさらに顕著になった。プレミアリーグはエリオット・アンダーソンに1億3400万を支払い、イタリア最強のインテルからマルコ・パレストラを引き抜いた。ユヴェントスもこの新次元に直面している。 かつてビアンコネリはポジションごとにフランス代表のスター――プラティニ、ジダン、デシャン、トレゼゲ、 リリアン・テュラム、ヴィエラなど各ポジションのフランス代表トップ選手を獲得できた。しかし現在、ユヴェントスはワールドカップに招集されず、フランス代表フォワード上位10人も入らないランダル・コロ・ムアニを1年以上も追い続けている。彼より評価が高いのはアクリウシュ、バルコラ、シェルキ、デンベレ、ドゥエ、 マテタ、ムバッペ、オリゼ、マルクス・トゥラムらも上回っている。
翻訳者：
ユヴェントスはフランス代表FWコロ・ムアニの獲得騒動に巻き込まれ、ジョナサン・デイヴィッドの毒舌も飛び交っている。
テレビドラマ『コロ・ムアニとデビッド・アル・ヴェレノ』
コロ・ムアニの去就は、まるで時が止まったままだ。ダミアン・コモリ体制もジョヴァンニ・カルネヴァリ体制も状況は変わらず、ユヴェントスは1年前から本人の意向を把握しながらもパリ・サンジェルマンとの合意に至っていない。 7月16日の夏期キャンプにスパレッティ監督がムアニを合流させられるかは不透明だ。
一方、ワールドカップの現場からジョナサン・デイヴィッドは「5年契約を結んでいる」と残留の意思を強調。カナダ代表でハットトリックを達成した後、スパレッティ監督へメッセージを送ろうとしている。「状況は全く異なる。ユヴェントスと代表は別々のチームであり、別々のシステムだ。 ただ、フォワードとしては得点を重ねるごとに自信が深まり、その自信を次の試合に持ち込む」と語った。今季、デビッドの性格について「デビッドとオペンダは、決定力と『クソみたいな顔』を示せ」と皮肉ったユヴェントス監督の反応は不明だ。
この襲撃事件の全容
オペンダはスパレッティ、特にカルネヴァリにとって厄介な問題だ。 4300万ユーロの移籍金で獲得した選手が不振に陥り、W杯にも出場できず市場価値は暴落。このまま完全移籍で回収するのは難しい。買い取りオプション付きレンタル先を見つけ、今季結果を出して2027年の完全移籍につなげるしかない。 さらに、W杯で不本意な結果に終わったイルディズ、ピッチ上でも市場でも謎の多いゼグロヴァ、ミリクが状況を複雑にしている。契約満了まで3日となり、ユヴェントスの最終オファーに未回答のヴラホヴィッチの去就も不透明だ。 現時点で笑顔を見せているのは、ポルトガル代表のコンセイソン監督と、ニースから完全移籍で加入したボガだけだ。
まずは販売
ユヴェントスは今夏の移籍市場で、ゴールキーパー（最優先はディブ・マルティネス）とディフェンダーの補強に動き出した。ジョン・ルクミとタリク・ムハレモヴィッチとの交渉は具体化している。一方、中盤の補強はまだ進んでいないが、経験と質を最も必要としているのはこのポジションだ。 だがその前に選手売却が急務だ。6月30日までに1300万ユーロ、2027年6月30日までに計1億ユーロの売却益を確保しなければならない。厳しい時代だ。