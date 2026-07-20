放出はあくまで選択肢で、最優先ではない。だが、クラブは「貴重な戦力でも手放せないわけではない」と示唆する。ユヴェントスはピエール・カルルを市場には出していないが、好条件のオファーがあれば売却する可能性もある。 『トゥットスポルト』紙によると、昨季チームで最も活躍した元ミランのDFは5000万ユーロで放出可能だ。これはコンティナーサ（ユヴェントス本拠地）側が提示した価格であり、リヨン育ちの彼に興味を示すプレミアリーグクラブへの明確なメッセージとなっている。
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翻訳者：
ユヴェントスはピエール・カルルを放出する可能性があり、移籍金は5000万ユーロを要求している。
最優先事項は、トゥラムとブレマーの退団。
ローマとの契約更新間近だったチェリクを電撃加入させたのは、カルルルを放出するためではない。だが、スパレッティ体制を強化するには資金が必要だ。買い増しには売却が不可欠で、移籍が噂される選手も多いが、まだ具体的な行き先は決まっていない。 ユヴェントスは、カルルにオファーを出す前に、ブレメルと特にトゥラム（現在負傷中）を売却できるかを見極めたい。状況が動かなければ、元ミランのカルルを手放し、資金を捻出するしかない。彼はユヴェントスで92試合に出場し、3ゴール8アシストを記録している。
カルルはいくらだったのか
2025年6月、ユヴェントスはミランからカルルを1,430万ユーロ＋付随費用30万ユーロ＋最大ボーナス300万ユーロで完全移籍獲得。カルルは2029年満了の契約で、年俸240万ユーロ（手取り）＋ボーナス。 年俸と減価償却費を合わせた年間コストは672万ユーロ。5,000万ユーロで売却すれば大きな売却益が見込める。
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