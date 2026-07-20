ユヴェントスはピエール・カルルを放出する可能性があり、移籍金は5000万ユーロを要求している。

ローマとの契約更新間近だったチェリクを電撃加入させたのは、カルルルを放出するためではない。だが、スパレッティ体制を強化するには資金が必要だ。買い増しには売却が不可欠で、移籍が噂される選手も多いが、まだ具体的な行き先は決まっていない。 ユヴェントスは、カルルにオファーを出す前に、ブレメルと特にトゥラム（現在負傷中）を売却できるかを見極めたい。状況が動かなければ、元ミランのカルルを手放し、資金を捻出するしかない。彼はユヴェントスで92試合に出場し、3ゴール8アシストを記録している。



