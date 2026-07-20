Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
grafica cm kalulu juventusGetty Images

翻訳者：

ユヴェントスはピエール・カルルを放出する可能性があり、移籍金は5000万ユーロを要求している。

移籍情報
ユヴェントス
ピエール・カルル

元ミランのDFは、ユヴェントスに好条件のオファーがあれば移籍する可能性がある。放出不可ではない。

放出はあくまで選択肢で、最優先ではない。だが、クラブは「貴重な戦力でも手放せないわけではない」と示唆する。ユヴェントスはピエール・カルルを市場には出していないが、好条件のオファーがあれば売却する可能性もある。 『トゥットスポルト』紙によると、昨季チームで最も活躍した元ミランのDFは5000万ユーロで放出可能だ。これはコンティナーサ（ユヴェントス本拠地）側が提示した価格であり、リヨン育ちの彼に興味を示すプレミアリーグクラブへの明確なメッセージとなっている。

  • 最優先事項は、トゥラムとブレマーの退団。

    ローマとの契約更新間近だったチェリクを電撃加入させたのは、カルルルを放出するためではない。だが、スパレッティ体制を強化するには資金が必要だ。買い増しには売却が不可欠で、移籍が噂される選手も多いが、まだ具体的な行き先は決まっていない。 ユヴェントスは、カルルにオファーを出す前にブレメルと特にトゥラム（現在負傷中）を売却できるかを見極めたい。状況が動かなければ、元ミランのカルルを手放し、資金を捻出するしかない。彼はユヴェントスで92試合に出場し、3ゴール8アシストを記録している。


    • 広告

  • カルルはいくらだったのか

    2025年6月、ユヴェントスはミランからカルルを1,430万ユーロ＋付随費用30万ユーロ＋最大ボーナス300万ユーロで完全移籍獲得。カルルは2029年満了の契約で、年俸240万ユーロ（手取り）＋ボーナス。 年俸と減価償却費を合わせた年間コストは672万ユーロ5,000万ユーロで売却すれば大きな売却益が見込める。

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
クラブ親善試合
スタンダール・リエージュ crest
スタンダール・リエージュ
STL
ユヴェントス crest
ユヴェントス
JUV