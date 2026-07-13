残留か移籍か。ユヴェントスの新ストライカー、特にコロ・ムアニにとって今が正念場だ。クラブは本日新シーズンを迎えるが、スパレッティ監督が求めるフィジカルに優れた「9番」はまだ加入していない。 PSGは元トッテナム所属選手の放出に前向きだが、移籍金5000万ユーロという要求は変えていない。昨夏の元CEOダミアン・コモリ氏を巡る対立は解消されたものの、合意には双方の歩み寄りが必要だ。 PSGは要求額5000万ユーロを下回る提示が必要で、ユヴェントスもオファー額を上げる必要がある。選手側とは1シーズン550万ユーロ（手取り）の5年契約で合意しているが、これだけでは不十分だ。
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翻訳者：
ユヴェントスはパリ・サンジェルマンのコロ・ムアニ獲得へ最後の攻勢をかける。失敗すれば、アトレティコ・マドリードのアレクサンダー・ソルロートへ切り替える。
ソルロス・プランB
『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、今週はユベントスにとって決定的な週になる。 クラブは数週間前からナント育ちのFWコロ・ムアニの獲得を目指し、買い取り義務付きのレンタル移籍で合意している。ただし現時点では3000万ユーロ超での契約は難しい。 この状況が変わらなければ、プランBとしてアトレティコ・マドリードのアレクサンダー・ソルロート獲得に再挑戦する。交渉は継続中だ。 ノルウェー人選手の代理人はワールドカップ前に契約期間と年俸で合意済み。ここでも問題は移籍金で、アトレティコ・マドリードは4000万ユーロ＋ボーナス要求。だが、コロ・ムアニより交渉の余地は広い。 切り札として、昨年マドリードでプレーしシメオネ監督の信頼を得たニコ・ゴンサレスのカードを切る可能性もある。
エカトルとペレグリーノ
オペンダとダビッドが残っているため動きは限定的だが、8月末までにユヴェントスの攻撃陣は刷新される見込みだ。ヴラホヴィッチが2022年以来初めて新シーズン招集を外れた代わりに、ジェノアからエカトールが加入。パルマのペッレグリーノもトリノへ合流する可能性がある。 ただし彼はコロ・ムアニやソルロートの代替ではなく補完的な存在だ。ユヴェントスは前線にビッグネームを求め、昨季の結果から失敗は許されないと考えている。
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