残留か移籍か。ユヴェントスの新ストライカー、特にコロ・ムアニにとって今が正念場だ。クラブは本日新シーズンを迎えるが、スパレッティ監督が求めるフィジカルに優れた「9番」はまだ加入していない。 PSGは元トッテナム所属選手の放出に前向きだが、移籍金5000万ユーロという要求は変えていない。昨夏の元CEOダミアン・コモリ氏を巡る対立は解消されたものの、合意には双方の歩み寄りが必要だ。 PSGは要求額5000万ユーロを下回る提示が必要で、ユヴェントスもオファー額を上げる必要がある。選手側とは1シーズン550万ユーロ（手取り）の5年契約で合意しているが、これだけでは不十分だ。