買い入れる前に売却する。ユヴェントスは、チーム全体の質を高める高水準の選手を獲得するため、放出を成功させなければならない。新CEO兼GMジョヴァンニ・カルネヴァリは、財政の均衡とトップクラブとしての将来を確保するため、放出で手腕を発揮する必要がある。 クラブは9期連続赤字で、次期は6300万ユーロの損失を見込む。放出候補を4-2-3-1で並べると、目標は1億ユーロ超の売却益だ。
翻訳者：
ユヴェントスはディ・グレゴリオ、オペンダ、デビッドらを売却し、1億ユーロ以上の資金調達を狙う。
ゴールキーパー：ディ・グレゴリオ
昨季正GKのミケーレ・ディ・グレゴリオは、2029年まで契約があるにもかかわらず退団へ。モンツァから加入した2年前、レンタル料450万ユーロ、買い取り義務1350万ユーロ、ボーナス200万ユーロが支払われた。 ここ数日、代理人はユヴェントスを批判し、敬意を求めた。「フランスの経営陣は、見苦しいFW3人に1億3000万ユーロを費やしている。この支出をカバーするため、前経営陣――具体的にはスポーツディレクターのクリスティアーノ・ジュントーリ――が『26歳でセリエA最高のGK』として獲得した彼に、今シーズンの失敗の責任をすべて押し付けている。 ディ・グレゴリオはユヴェントスと3年契約を結んでおり、まずは合宿に参加する。移籍市場が開けば、可能性のある機会を検討するつもりだ。彼は複数の欧州クラブの候補リストに名を連ねており、我々は急ぐ必要はない。ベンチに座っておしゃべりしている方が楽だったはずの場面でも、常に責任を果たしてきた選手に対して、敬意を払うことを求める……」
右サイドバック：ジョアン・マリオ
2000年生まれの右サイドバックは、ボローニャへの6か月レンタルから復帰し、現在移籍市場に出ている。1年前、ユヴェントスはポルトから彼を1600万ユーロで獲得。この取引でアルベルト・コスタが1200万ユーロでポルトガルへ移籍した。契約は2030年満了で、ユヴェントスでは13試合に出場。
守備の要：ルガーニ
2028年までユヴェントスと契約する31歳は、フィオレンティーナが買い取り権を行使せず、義務発生に必要な出場時間45分に届かなかった。
これまでにレンヌ、カリアリ、アヤックス、フィオレンティーナへレンタル移籍しており、このまま完全移籍する可能性もある。最終決定権はスパレッティ監督が持つ。
守備の要：ガッティ
スパレッティ監督にとって、元フロジノーネのこの選手は最優先度ではない。昨季はリーグとカップで4得点（28試合出場）を記録したが、一度も第一候補と見なされなかった。契約は2030年までで、アッレグリ監督のナポリが注目している。
左サイドバック：カバル
怪我で出番が激減したコロンビア人選手。昨季は512分しかプレーできず、ユヴェントスは移籍先を探している。契約は2029年まで。
MF：ダグラス・ルイス
1998年生まれのこの選手は、2029年契約満了で退団間近。プレミアリーグ、ヨーロッパリーグ、FAカップ、カラバオカップ通算34試合（フォレスト14試合、ヴィランズ20試合）で1ゴール2アシストを記録も、どちらのクラブも完全移籍を選択せず。移籍金は「わずか2500万」だった。
MF：アーサー
退団が噂されるもう1人は、ユヴェントスとの契約がまだ1年残るアーサーだ。 2025年8月26日にグレミオへ期限付き移籍した元バルセロナMFは、今シーズン、ブラジレイラオ、ガウショ州選手権、コパ・スダメリカーナ、コパ・ド・ブラジルを合わせて23試合に出場し、1ゴール2アシストを記録。キャプテンマークを巻いたが、2度の筋肉系の怪我で継続的な出場機会を得られなかった。
右ウイング：ジェグロヴァ
ユヴェントスでは、特にガラタサライ戦で外したゴールが記憶に残っている。元リール所属のこの選手は今シーズン27試合に出場したが、得点はゼロ。1年前、移籍金1430万ユーロ＋付帯金120万ユーロ（ボーナス300万ユーロ）で獲得された。目標は、同額の移籍金を回収することだ。
攻撃的ミッドフィールダー：デビッド
リールから昨年フリーで加入したジョナサン・デイヴィッド。46試合8得点は及第点ながら、頼れる9番の印象は残せなかった。本人は残留を希望するが、ユヴェントスは別の考えがある。
左サイドの攻撃的MF：オープンダ
このベルギー人選手は昨季2ゴール（リーグ戦ローマ戦、CLボーデ・グリムト戦）しか決められず、期待外れだった。移籍市場終了間際に加入し、レンタル料と買い取り権で総額4400万ユーロがかかった。売却での資金回収は難しく、買い取りオプション付きのレンタル移籍が有力だが、現時点でユヴェントスは買い取り義務付きの移籍のみを検討している。
センターフォワード：ミリク
トリノでは怪我でほとんど出場できず、観光客同然だった。昨季は34分しかプレーしていない。契約は残り1年で、解除が最も可能性が高い。
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