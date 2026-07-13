ユヴェントスはディ・グレゴリオ、オペンダ、デビッドらを売却し、1億ユーロ以上の資金調達を狙う。

昨季正GKのミケーレ・ディ・グレゴリオは、2029年まで契約があるにもかかわらず退団へ。モンツァから加入した2年前、レンタル料450万ユーロ、買い取り義務1350万ユーロ、ボーナス200万ユーロが支払われた。 ここ数日、代理人はユヴェントスを批判し、敬意を求めた。「フランスの経営陣は、見苦しいFW3人に1億3000万ユーロを費やしている。この支出をカバーするため、前経営陣――具体的にはスポーツディレクターのクリスティアーノ・ジュントーリ――が『26歳でセリエA最高のGK』として獲得した彼に、今シーズンの失敗の責任をすべて押し付けている。 ディ・グレゴリオはユヴェントスと3年契約を結んでおり、まずは合宿に参加する。移籍市場が開けば、可能性のある機会を検討するつもりだ。彼は複数の欧州クラブの候補リストに名を連ねており、我々は急ぐ必要はない。ベンチに座っておしゃべりしている方が楽だったはずの場面でも、常に責任を果たしてきた選手に対して、敬意を払うことを求める……」



