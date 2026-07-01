正式発表により、ユヴェントスとパルマは2004年生まれのGKジョヴァンニ・ダッファラのパルマ（タルディーニ）への移籍で合意した。ダッファラは昨年、アヴェッリーノでセリエBのプレーオフに進出した（カタンツァーロに敗退）。 ビエッレーゼとユヴェントス下部で育った彼は、500万ユーロの完全移籍でクエスタ監督率いるパルマへ。買い戻し条項はないが、ユヴェントスは将来再移籍時に20％の利益分配を受ける権利を確保した。 数週間に及ぶ交渉の末、ついに合意に達した。DaffaraはセリエAでジェッロブルーのユニフォームに身を包み、新たな挑戦に臨む。
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翻訳者：
ユヴェントスはジョヴァンニ・ダッファラのパルマへの移籍を正式発表。移籍金と買い戻し条項の詳細は？
ジェノアには行かず、パルマでレギュラーを目指す
ダッファラのジェノア移籍はなし。エカトールとプツカの交渉が間に合えば、元アヴェッリーノの彼はユベントスとジェノアの交渉対象外となる。ダッファラはレギュラーとしてパルマへ。一方、リーズが狙うジオン・スズキは退団の見込み。
プレスリリース
ユヴェントスからの発表は以下の通り
ジョヴァンニ・ダッファラのパルマへの完全移籍が正式に決定しました。2004年生まれのGKはユヴェントスユース出身で、2023年3月にネクスト・ジェンでトップデビューしました。 『ネクスト・ジェン』では通算83試合に出場し、2025/26シーズンはアヴェッリーノへレンタル移籍。25試合に出場し、プレーオフ1回戦でシーズンを終えました。
ジョヴァンニ、今後の活躍を祈っています！」
パルマの発表：
「パルマ・カルチョ1913は、ジョヴァンニ・ダッファラをユヴェントスから完全移籍で獲得し、2031年6月30日までの契約を結んだ。
2004年生まれのダッファラは、ユヴェントスユースで育ち、ネクスト・ジェンでプロデビュー。ゴールマウスで個性と信頼性を示しました。 2025/26シーズンはアヴェッリーノへレンタルされ、セリエBで25試合に出場し3回無失点を記録。昇格組をプレーオフへ導き、同カテゴリー屈指の若手GKとしての評価を確固たるものにした。 彼の加入は、クラブの技術プロジェクトに沿った若く才能ある選手への投資だ。
「パルマの一員になれてとても嬉しいです。クラブのビジョンに最初から惹き込まれました。このチャンスを活かし、成長してチームに貢献できるよう全力を尽くします。早くジャッロブルーのサポーターの皆さんに会いたいです！」
パルマへようこそ、ジョヴァンニ！」