ユヴェントスはジョヴァンニ・ダッファラのパルマへの移籍を正式発表。移籍金と買い戻し条項の詳細は？

ユヴェントスからの発表は以下の通り





ジョヴァンニ・ダッファラのパルマへの完全移籍が正式に決定しました。2004年生まれのGKはユヴェントスユース出身で、2023年3月にネクスト・ジェンでトップデビューしました。 『ネクスト・ジェン』では通算83試合に出場し、2025/26シーズンはアヴェッリーノへレンタル移籍。25試合に出場し、プレーオフ1回戦でシーズンを終えました。

ジョヴァンニ、今後の活躍を祈っています！」

パルマの発表：





「パルマ・カルチョ1913は、ジョヴァンニ・ダッファラをユヴェントスから完全移籍で獲得し、2031年6月30日までの契約を結んだ。





2004年生まれのダッファラは、ユヴェントスユースで育ち、ネクスト・ジェンでプロデビュー。ゴールマウスで個性と信頼性を示しました。 2025/26シーズンはアヴェッリーノへレンタルされ、セリエBで25試合に出場し3回無失点を記録。昇格組をプレーオフへ導き、同カテゴリー屈指の若手GKとしての評価を確固たるものにした。 彼の加入は、クラブの技術プロジェクトに沿った若く才能ある選手への投資だ。





「パルマの一員になれてとても嬉しいです。クラブのビジョンに最初から惹き込まれました。このチャンスを活かし、成長してチームに貢献できるよう全力を尽くします。早くジャッロブルーのサポーターの皆さんに会いたいです！」

パルマへようこそ、ジョヴァンニ！」