ユヴェントスは、経営陣の刷新後も攻撃補強の最優先ターゲットとしてランダル・コロ・ムアニを挙げている。ドゥシャン・ヴラホヴィッチやデビッド、オペンダ、ゼグロヴァの退団を見据え、同クラブはこのフランス人選手を理想的な解決策と位置づけている。 2025年1～6月にトリノでプレーした経験があり、昨季はパリ・サンジェルマンからトッテナムへ完全移籍した同選手は、PSGを完全に離れ、再びイタリアのクラブに復帰したいという意向を表明している。しかし現時点では両クラブ間の交渉は進んでいない。
Getty Images
翻訳者：
ユヴェントスはコロ・ムアニの獲得でパリ・サンジェルマンと移籍金で隔たりがある。フランス紙『レキップ』によると、トッテナムも交渉に割り込もうとしている。
PSGは妥協しない
ゴンサロ・ラモスのミラン移籍（7000万ユーロ）や、まもなく決まるイ・カンインのアトレティコ・マドリード移籍（4000万ユーロ）が示すように、 欧州王者はルイス・エンリケ監督の戦術に合わない選手を放出し、ライプツィヒのヤン・ディオマンデやモナコのマグネス・アクリウシュなど、少数精鋭の補強でチーム強化を狙う。 コロ・ムアニの放出額は依然4000万ユーロだが、買い取り義務付きレンタルなど条件は柔軟に検討している。
英語の落とし穴
ユヴェントスはコスト削減のため、選手側と大筋合意し、総額3000万ユーロでの獲得を検討している。しかし『レキップ』によると、トッテナムが介入し計画が複雑化している。 ムアニは今季41試合で5ゴール4アシストと苦戦し、W杯代表にも選ばれなかったが、デ・ゼルビ監督率いるトッテナムは依然として興味を持っている。 ユヴェントスにとっては新たな脅威だ。同クラブはジェノアからエカトールを獲得済みで、7月13日の合宿開始までにスパレッティ監督の戦術に合う戦力を整えるため、GKとセンターバックの補強も継続している。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。