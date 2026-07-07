ユヴェントスはコスト削減のため、選手側と大筋合意し、総額3000万ユーロでの獲得を検討している。しかし『レキップ』によると、トッテナムが介入し計画が複雑化している。 ムアニは今季41試合で5ゴール4アシストと苦戦し、W杯代表にも選ばれなかったが、デ・ゼルビ監督率いるトッテナムは依然として興味を持っている。 ユヴェントスにとっては新たな脅威だ。同クラブはジェノアからエカトールを獲得済みで、7月13日の合宿開始までにスパレッティ監督の戦術に合う戦力を整えるため、GKとセンターバックの補強も継続している。