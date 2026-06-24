コロ・ムアニの意向を受け、ユヴェントスはパリ・サンジェルマンに対し、当初の約4000万ユーロから移籍金を下げるよう交渉する材料を得た。 昨季は41試合で5ゴール4アシストと低調で、代表のW杯招集はならなかった。2025年1月に加入した第1期はクラブW杯出場のため昨年7月まで過ごし、22試合で10ゴール3アシストと存在感を示した。 ユヴェントスでは22試合で10ゴール3アシストを記録した。