ユヴェントスは新センターフォワード獲得へ動き出した。スカイ・スポーツによると、今日はPSGからレンタルでトッテナムにいた1998年生まれのFWの復帰に向けて重要な一日だったという。
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ユヴェントスはコロ・ムアニの復帰に向け再び接触し、楽観視されている。選手は年俸減額を受け入れる意向で、PSGとの交渉が始まる。
選手の意志
両クラブは依然として移籍金で合意に至っていないが、交渉は続いている。スカイ・スポーツによると、本日、選手側で大きな進展があったという。 ユヴェントス新CEOジョヴァンニ・カルネヴァリ氏は、同選手の代理人と連絡を続け、本人がセリエA復帰を強く希望し、移籍のため年俸減も辞さないことを確認した。
次はPSGとの交渉だ
コロ・ムアニの意向を受け、ユヴェントスはパリ・サンジェルマンに対し、当初の約4000万ユーロから移籍金を下げるよう交渉する材料を得た。 昨季は41試合で5ゴール4アシストと低調で、代表のW杯招集はならなかった。2025年1月に加入した第1期はクラブW杯出場のため昨年7月まで過ごし、22試合で10ゴール3アシストと存在感を示した。 ユヴェントスでは22試合で10ゴール3アシストを記録した。