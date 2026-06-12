ユヴェントスはコモッリからカルネヴァリへ。ムハレモヴィッチの加入が間近、ヴラホヴィッチが再浮上。

ユヴェントスはダミアン・コモリと別れ、ジョヴァンニ・カルネヴァリを迎え入れた。
今朝、クラブは臨時取締役会を招集し、フランス人幹部の辞任を承認、後任にはサッスオーロから移籍するCEOが就く。
なお、ユベントスはアストン・ヴィラのGKディブ・マルティネスとアトレティコ・マドリードのFWアレクサンダー・ソルロスの獲得も検討しており、今後も移籍市場で新たな展開があるかもしれない。
ユヴェントスはダミアン・コモリと別れ、ジョヴァンニ・カルネヴァリを迎え入れた。
今朝、クラブは臨時取締役会を招集し、フランス人幹部の辞任を承認、後任にはサッスオーロから移籍するCEOが就く。
なお、ユベントスはアストン・ヴィラのGKディブ・マルティネスとアトレティコ・マドリードのFWアレクサンダー・ソルロスの獲得も検討しており、今後も移籍市場で新たな展開があるかもしれない。
『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』は、ドゥシャン・ヴラホヴィッチの件が再浮上する可能性があると報じた。契約満了が迫るセルビア人ストライカーは、他クラブで好条件を得られると確信。イルディズ（年俸600万ユーロ＋ボーナス、現状の半分程度）を上回る提示を求め、契約更新を拒否した。
さらに、交渉の場にコモリが同席したことも理由の一つ。2人はこれまで折り合いがつかなかった。
だが状況は一変。今月中に進展があるかもしれない。簡単ではないが、不可能でもない。スパレッティが最大の支援者だ。
一方、ユヴェントスはセルビア代表DFタリク・ムハレモヴィッチ（2003年生まれ）の獲得へ。イタリアに招へい後、サッスオーロで成長した。将来売却益の50％を保有し、半額買い戻しが可能だ。
カルネヴァリは10年以上サッスオーロで採用してきたイタリア人選手重視の姿勢を、トリノでも継続する見込みで、インテルの中盤選手ダヴィデ・フラッテージなどが候補に挙げられる。この方針にスパレッティも賛同している。