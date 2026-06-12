ユヴェントスはコモッリからカルネヴァリへ。ムハレモヴィッチの加入が間近、ヴラホヴィッチが再浮上。

『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』は、ドゥシャン・ヴラホヴィッチの件が再浮上する可能性があると報じた。契約満了が迫るセルビア人ストライカーは、他クラブで好条件を得られると確信。イルディズ（年俸600万ユーロ＋ボーナス、現状の半分程度）を上回る提示を求め、契約更新を拒否した。





さらに、交渉の場にコモリが同席したことも理由の一つ。2人はこれまで折り合いがつかなかった。

だが状況は一変。今月中に進展があるかもしれない。簡単ではないが、不可能でもない。スパレッティが最大の支援者だ。