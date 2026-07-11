13日（月）のプレシーズン合宿まであと2日。ユヴェントスの移籍市場は依然として大混戦だ。選手面では波乱が続くが、経営陣では大きな動きがあった。 わずか数週間で、クラブはフランス語からイタリア語へ「言語」を変えた。ダミアン・コモリとフランソワ・モデストに代わり、ジョヴァンニ・カルネヴァリとフレデリック・マッサラが加入。ジョルジョ・キエッリーニとマルコ・オットリーニを加え、完全なイタリア人経営陣が完成した。 ジョン・エルカン体制下でまたも組織改革が進んだが、その成果が形になり、結果として表れるには時間を要するだろう。
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翻訳者：
ユヴェントスはカルネヴァリ氏とスパレッティ氏が、コモッリ氏とジュントーリ氏の失政を乗り越えるため協定を結んだ。
現在のユヴェントスには二つの考え方が共存している。就任したばかりのカルネヴァリはクラブの将来を見据え、スパレッティは今すぐ勝つことを目指す。 だがCL出場権を逃した責任は自身とチームにもあるため、アリソン、ベルナルド・シルバ、レヴァンドフスキでチームを作るという夢は、UEFAとの和解合意に伴う予算制約という現実の前で修正を余儀なくされた。
コティナッサでは、この2つの考え方の間で歴史的な妥協が必要だ。カルネヴァリとスパレッティは、豊富な経験とマッサラ加入で深まった信頼関係を生かし、必ず合意に達するだろう。トスカーナ出身の監督はマッサラを高く評価し、歓迎している。 ただし、補強はエカトールのような若手だけにはならない。クラブ首脳は経験値の高い選手も確保するつもりだ。その代わり、スパレッティも当初の想定より忍耐強さが必要になる。合宿時のチームと9月1日以降のチームは、大きく異なる可能性があるからだ。
カルネヴァーリとマッサラの就任が早すぎたこと、予算の制約、放出が必要な選手が多すぎる（うち何人かは処理自体が難航）という状況から、ユヴェントスは1ユーロ単位で資金を精査せざるを得ない。 これは、ジュントーリとコモッリが巨費を投じて獲得した低パフォーマンス選手たちという“遺産”が原因だ。カルネヴァリは将来を見据えて忍耐強く進めたいが、スパレッティやファンは即戦力を求める。クラブのため、妥協は避けられない。
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