ユヴェントスはカルネヴァリ氏とスパレッティ氏が、コモッリ氏とジュントーリ氏の失政を乗り越えるため協定を結んだ。

コティナッサでは、この2つの考え方の間で歴史的な妥協が必要だ。カルネヴァリとスパレッティは、豊富な経験とマッサラ加入で深まった信頼関係を生かし、必ず合意に達するだろう。トスカーナ出身の監督はマッサラを高く評価し、歓迎している。 ただし、補強はエカトールのような若手だけにはならない。クラブ首脳は経験値の高い選手も確保するつもりだ。その代わり、スパレッティも当初の想定より忍耐強さが必要になる。合宿時のチームと9月1日以降のチームは、大きく異なる可能性があるからだ。