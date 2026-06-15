ジョヴァンニ・カルネヴァリにとって本日が初出勤日だ。サッスオーロ出身でユヴェントス新CEO兼GMの彼は、フォルテ・デイ・マルミで数日休暇を過ごした後、コンティナーサで最初の業務会議に臨む。 『トゥットスポルト』紙によると、彼は財務チームと会い、クラブの財務状態と移籍資金の余地を確認する。CL出場権を逃したため、今夏の補強は慎重さが求められる。UEFAとの和解合意も必要で、一定の制約は避けられない。
翻訳者：
ユヴェントスはカルネヴァリと財務チームが会合し、移籍市場の戦略を策定。ソルロートとディブ・マルティネスの獲得を検討。
第一目標：販売
ユヴェントスは移籍市場に参入する前に資金を確保し、戦術的余裕を得るために選手を放出する必要がある。カルネヴァリは選手売却を得意とし、その点で適任だ。現在、GKディ・グレゴリオ、DFカンビアソ、MFクープマイネス、FWトゥラムなど各ポジションで移籍が噂される選手がいる。 ディ・グレゴリオ、カンビアソ、クープマイナーズ、トゥラムに加え、ミリック、オペンダ、ダヴィッドといった攻撃陣も売却候補。ブレメルは現時点で市場に出ていないものの、好条件のオファーがあれば移籍する可能性がある。
ソルロスとマルティネスは立ち続ける
補強は攻撃陣から始まる。アトレティコ・マドリードのソルロットは依然として現実的な選択肢だが、『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、その前にヴラホヴィッチ獲得へ再交渉が行われる見込みだ。 数時間以内に状況が逆転する可能性があり、カルネヴァリはミロスまたはヴラホヴィッチ本人に電話して結論を出す。 GKも検討中。ディブ・マルティネスが第1候補で、代理人は双方の距離を縮め、アストン・ヴィラに1000万ユーロの要求額減額を働きかけている。