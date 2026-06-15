ユヴェントスは移籍市場に参入する前に資金を確保し、戦術的余裕を得るために選手を放出する必要がある。カルネヴァリは選手売却を得意とし、その点で適任だ。現在、GKディ・グレゴリオ、DFカンビアソ、MFクープマイネス、FWトゥラムなど各ポジションで移籍が噂される選手がいる。 ディ・グレゴリオ、カンビアソ、クープマイナーズ、トゥラムに加え、ミリック、オペンダ、ダヴィッドといった攻撃陣も売却候補。ブレメルは現時点で市場に出ていないものの、好条件のオファーがあれば移籍する可能性がある。