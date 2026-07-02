ユヴェントスはエカトールのレンタル移籍を回避。ディ・グレゴリオはどのように合宿に参加するのか？

週明けのユヴェントスは、ジェフ・エカトール獲得という驚きと、ミケーレ・ディ・グレゴリオの代理人アルベルト・ベローニの発言という衝撃を受けた。前者は未来への投資だが、後者はGKとクラブの関係を大きく傷つけた。
まずはエカトールから順を追って見ていこう。 移籍金は1,600万ユーロ（3年分割）＋付随費用40万ユーロ。 さらに、達成条件付きで最大200万ユーロのボーナスが発生し、クラブは2031年6月30日までの選手契約を締結した。
週明けのユヴェントスは、ジェフ・エカトール獲得という驚きと、ミケーレ・ディ・グレゴリオの代理人アルベルト・ベローニの発言という衝撃を受けた。前者は未来への投資だが、後者はGKとクラブの関係を大きく傷つけた。
まずはエカトールから順を追って見ていこう。 移籍金は1,600万ユーロ（3年分割）＋付随費用40万ユーロ。 さらに、達成条件付きで最大200万ユーロのボーナスが発生し、クラブは2031年6月30日までの選手契約を締結した。
2006年生まれ。ジェノヴァでイタリア系両親の間に生まれたエカトールは、ジェノアでリーグ戦とコッパ・イタリア通算57試合に出場し5得点を挙げている。 ケナン・イルディズと並び、エカトールは過去2シーズンのセリエAで50試合以上に出場した最年少選手の一人。イルディズは71試合（すべてユヴェントス）、エカトールは54試合（すべてジェノア）を記録している。 ランダル・コロ・ムアニの復帰を待ちわびるユヴェントスにとって、ジョヴァンニ・カルヴェナーリが仕掛けたこのサプライズ移籍は一陣の清々しい風となった。 有望なフォワードで、ユヴェントスのイタリア人層を厚くする。U-19で11試合3ゴール、U-21で6試合2ゴール、A代表でも1試合出場している。
とはいえ、ルチアーノ・スパレッティ監督率いるチームでエカトールはどのような役割を担うことになるのだろうか？その多くは、ユヴェントスの放出市場次第となるだろう。クラブはデビッド、オペンダ、ゼグロヴァの放出を図り、ミリクの去就問題も解決しなければならない。これらすべては、コロ・ムアニの加入を待ちながら進められることになる。経験と質を求めているスパレッティ監督にとって、エカトールには質はあっても、経験は不足しているかもしれない。 「改善点は多いが、このチームなら成長できる。監督の下でさらにステップアップしたい」と、エカトールは『ベッキア・シニョーラ』の一員として初めて語った。 彼にとって望ましいのは、放出市場の進展と監督の判断次第で残留し、出場機会を得る道が開かれることだ。レンタル移籍は最後の選択肢となる。クラブが彼の才能を信じ、スポーツディレクターのマルコ・オットリーニが確信しているなら、コンティナーサに残りチャンスを掴むべきだ。
ディ・グレゴリオ編。まず事実を確認しよう。彼の代理人アルベルト・ベローニのSNS投稿だ。「2シーズンで20人の新戦力、3人の監督、3つの経営陣。この数字が最大の差だ」。ディ・グレゴリオはソファスコアランキングで優勝のミリンコヴィッチ＝サヴィッチや2位のゾマーを上回り、4位でシーズンを終えた。 フランス経営陣は通用しない3FWに1億3000万ユーロを投じた。その巨費をカバーするため、前経営陣が「セリエA最高の26歳GK」と評価してSDジュントーリが獲得したディグレゴリオに失敗の責任を押し付けた。
失点はユヴェントス34、インテル35。得点はユヴェントス61、インテル82。数字がすべてを語る。 ディ・グレゴリオはユヴェントスと3年契約を結んでおり、まずはプレシーズンキャンプに参加する。移籍市場が開いたら、選択肢を検討する。 彼は複数の欧州クラブの候補リストに名を連ねている。我々は急ぐつもりはない。ベンチに座って雑談している方が楽だったはずの場面でも、常に「ここにいる」と応えてくれた選手への敬意を要求する……」。
発言内容より、時期と妥当性に疑問が残る。内容自体は、監督や経営陣の頻繁な交代がチームに悪影響を与えたという指摘など、共感できる部分もある。 ユヴェントスの得失点データにも一理あるが、正直、ディ・グレゴリオにとって不利な統計――初シュートで失点した割合46％――も補足すべきだ。
だが、問題なのは発言のタイミングと場である。ディ・グレゴリオがベローニの言葉を否定しない限り、代理人の発言は彼の意思とみなされる。そうなると、合宿でそのフォワードたちとロッカールームを共有できるのか。 移籍市場では、こうした発言がディ・グレゴリオ獲得に興味を示すクラブの疑念を招かないか。ユヴェントスも、彼の新天地を探す交渉で厳しい姿勢を示すのか、柔軟に対応するのか、今後数週間で明確になる。
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