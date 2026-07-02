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CM grafica Juventus Inside Carnevali 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

ユヴェントスはエカトールのレンタル移籍を回避。ディ・グレゴリオはどのように合宿に参加するのか？

ユヴェントス
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Opinion
ジェフ・エカトール
ミケーレ・ディ・グレゴリオ

カルネヴァリ監督のユヴェントスは、急きょ新FWを獲得。だが、GK問題はまだ解決していない。

週明けのユヴェントスは、ジェフ・エカトール獲得という驚きと、ミケーレ・ディ・グレゴリオの代理人アルベルト・ベローニの発言という衝撃を受けた。前者は未来への投資だが、後者はGKとクラブの関係を大きく傷つけた。


まずはエカトールから順を追って見ていこう。 移籍金は1,600万ユーロ（3年分割）＋付随費用40万ユーロ。 さらに、達成条件付きで最大200万ユーロのボーナスが発生し、クラブは2031年6月30日までの選手契約を締結した


  • エカトル、残留へユヴェントス移籍

    2006年生まれ。ジェノヴァでイタリア系両親の間に生まれたエカトールは、ジェノアでリーグ戦とコッパ・イタリア通算57試合に出場し5得点を挙げている。 ケナン・イルディズと並び、エカトールは過去2シーズンのセリエAで50試合以上に出場した最年少選手の一人。イルディズは71試合（すべてユヴェントス）、エカトールは54試合（すべてジェノア）を記録している。 ランダル・コロ・ムアニの復帰を待ちわびるユヴェントスにとってジョヴァンニ・カルヴェナーリが仕掛けたこのサプライズ移籍は一陣の清々しい風となった。 有望なフォワードで、ユヴェントスのイタリア人層を厚くする。U-19で11試合3ゴール、U-21で6試合2ゴール、A代表でも1試合出場している。


    とはいえ、ルチアーノ・スパレッティ監督率いるチームでエカトールはどのような役割を担うことになるのだろうか？その多くは、ユヴェントスの放出市場次第となるだろう。クラブはデビッド、オペンダ、ゼグロヴァの放出を図り、ミリクの去就問題も解決しなければならない。これらすべては、コロ・ムアニの加入を待ちながら進められることになる。経験と質を求めているスパレッティ監督にとって、エカトールには質はあっても、経験は不足しているかもしれない。 「改善点は多いが、このチームなら成長できる。監督の下でさらにステップアップしたいエカトールは『ベッキア・シニョーラ』の一員として初めて語った彼にとって望ましいのは、放出市場の進展と監督の判断次第で残留し、出場機会を得る道が開かれることだ。レンタル移籍は最後の選択肢となる。クラブが彼の才能を信じ、スポーツディレクターのマルコ・オットリーニが確信しているなら、コンティナーサに残りチャンスを掴むべきだ。

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  • ディ・グレゴリオ『焦土』

    ディ・グレゴリオ編。まず事実を確認しよう。彼の代理人アルベルト・ベローニのSNS投稿だ。「2シーズンで20人の新戦力、3人の監督、3つの経営陣。この数字が最大の差だ」。ディ・グレゴリオはソファスコアランキングで優勝のミリンコヴィッチ＝サヴィッチや2位のゾマーを上回り、4位でシーズンを終えた。 フランス経営陣は通用しない3FWに1億3000万ユーロを投じた。その巨費をカバーするため、前経営陣が「セリエA最高の26歳GK」と評価してSDジュントーリが獲得したディグレゴリオに失敗の責任を押し付けた


    失点はユヴェントス34、インテル35。得点はユヴェントス61、インテル82。数字がすべてを語る。 ディ・グレゴリオはユヴェントスと3年契約を結んでおり、まずはプレシーズンキャンプに参加する。移籍市場が開いたら、選択肢を検討する。 彼は複数の欧州クラブの候補リストに名を連ねている。我々は急ぐつもりはない。ベンチに座って雑談している方が楽だったはずの場面でも、常に「ここにいる」と応えてくれた選手への敬意を要求する……」。


    発言内容より、時期と妥当性に疑問が残る。内容自体は、監督や経営陣の頻繁な交代がチームに悪影響を与えたという指摘など共感できる部分もある ユヴェントスの得失点データにも一理あるが、正直、ディ・グレゴリオにとって不利な統計――初シュートで失点した割合46％――も補足すべきだ。


    だが、問題なのは発言のタイミングと場である。ディ・グレゴリオがベローニの言葉を否定しない限り、代理人の発言は彼の意思とみなされる。そうなると、合宿でそのフォワードたちとロッカールームを共有できるのか。 移籍市場では、こうした発言がディ・グレゴリオ獲得に興味を示すクラブの疑念を招かないかユヴェントスも、彼の新天地を探す交渉で厳しい姿勢を示すのか、柔軟に対応するのか今後数週間で明確になる。


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