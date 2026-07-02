ユヴェントスはエカトールのレンタル移籍を回避。ディ・グレゴリオはどのように合宿に参加するのか？

ディ・グレゴリオ編。まず事実を確認しよう。彼の代理人アルベルト・ベローニのSNS投稿だ。「2シーズンで20人の新戦力、3人の監督、3つの経営陣。この数字が最大の差だ」。ディ・グレゴリオはソファスコアランキングで優勝のミリンコヴィッチ＝サヴィッチや2位のゾマーを上回り、4位でシーズンを終えた。 フランス経営陣は通用しない3FWに1億3000万ユーロを投じた。その巨費をカバーするため、前経営陣が「セリエA最高の26歳GK」と評価してSDジュントーリが獲得したディグレゴリオに失敗の責任を押し付けた。





失点はユヴェントス34、インテル35。得点はユヴェントス61、インテル82。数字がすべてを語る。 ディ・グレゴリオはユヴェントスと3年契約を結んでおり、まずはプレシーズンキャンプに参加する。移籍市場が開いたら、選択肢を検討する。 彼は複数の欧州クラブの候補リストに名を連ねている。我々は急ぐつもりはない。ベンチに座って雑談している方が楽だったはずの場面でも、常に「ここにいる」と応えてくれた選手への敬意を要求する……」。





発言内容より、時期と妥当性に疑問が残る。内容自体は、監督や経営陣の頻繁な交代がチームに悪影響を与えたという指摘など、共感できる部分もある。 ユヴェントスの得失点データにも一理あるが、正直、ディ・グレゴリオにとって不利な統計――初シュートで失点した割合46％――も補足すべきだ。





だが、問題なのは発言のタイミングと場である。ディ・グレゴリオがベローニの言葉を否定しない限り、代理人の発言は彼の意思とみなされる。そうなると、合宿でそのフォワードたちとロッカールームを共有できるのか。 移籍市場では、こうした発言がディ・グレゴリオ獲得に興味を示すクラブの疑念を招かないか。ユヴェントスも、彼の新天地を探す交渉で厳しい姿勢を示すのか、柔軟に対応するのか、今後数週間で明確になる。





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