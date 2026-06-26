ユヴェントスの若手有望株ヴァシリエ・アドジッチは、来季のルチアーノ・スパレッティとジョヴァンニ・カルネヴァリの構想外となり、レンタル移籍が噂されている。





2006年生まれのアジッチはユヴェントスで26試合1得点を記録したが、成長には継続的な出場機会が必要だ。イタリアのトップリーグで経験を積み、将来的に復帰を目指す。 一方、スパレッティ監督は経験豊富で信頼できる選手で中盤を構成したいと考えている。CL出場を逃した昨季を受け、ユヴェントスはもはや誰かを待つ余裕はなく、結果が求められる。