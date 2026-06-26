ユヴェントスの若手有望株ヴァシリエ・アドジッチは、来季のルチアーノ・スパレッティとジョヴァンニ・カルネヴァリの構想外となり、レンタル移籍が噂されている。
2006年生まれのアジッチはユヴェントスで26試合1得点を記録したが、成長には継続的な出場機会が必要だ。イタリアのトップリーグで経験を積み、将来的に復帰を目指す。 一方、スパレッティ監督は経験豊富で信頼できる選手で中盤を構成したいと考えている。CL出場を逃した昨季を受け、ユヴェントスはもはや誰かを待つ余裕はなく、結果が求められる。
ユヴェントスの若手有望株ヴァシリエ・アドジッチは、来季のルチアーノ・スパレッティとジョヴァンニ・カルネヴァリの構想外となり、レンタル移籍が噂されている。
2006年生まれのアジッチはユヴェントスで26試合1得点を記録したが、成長には継続的な出場機会が必要だ。イタリアのトップリーグで経験を積み、将来的に復帰を目指す。 一方、スパレッティ監督は経験豊富で信頼できる選手で中盤を構成したいと考えている。CL出場を逃した昨季を受け、ユヴェントスはもはや誰かを待つ余裕はなく、結果が求められる。
2024年夏、18歳でユヴェントスに加入したアドジッチは、チアゴ・モッタ、イゴール・トゥドール、ルチアーノ・スパレッティのどの監督下でも出場機会は限定的だった。 昨季は序盤のインテル戦で決めた4-3の劇的ゴールが印象的だったが、出場は17試合・348分にとどまり、守備時のボール運びで経験不足を露呈した。 元ブドゥクノスト所属で、技術と闘志を兼備。モンテネグロ代表では6試合2得点を記録している。継続的な出場機会を得られれば、さらに成長できるだろう。
2024-25シーズンと2025-26シーズンについて、アドジッチにはモンテネグロサッカー界のレジェンドで、元ミランの「天才」サヴィチェヴィッチ（現同国サッカー協会会長）から「プレーしに行くべきだ」との助言があった。今夏の移籍市場は、彼にとって期限付き移籍を実現する絶好の機会となるかもしれない。 ユヴェントスは彼の潜在能力を信じており、スパレッティ監督もシーズン中に「彼には手を出さない。隠れた宝だ」と公に称賛した。レンタル移籍は、成長してトリノに戻ることを目指す本人とクラブ双方にとって好都合だ。
セリエAでは、アドジッチを高く評価するクラブが複数ある。ボローニャ（カルネヴァリはミレッティ放出とルクミ獲得を交渉中）、ウディネーゼ（ザニオーロのトリノ移籍取引にアドジッチが含まれる可能性あり）、サッスオーロ、パルマ、レッチェ、カリアリなどが興味を示している。
現時点ではレンタル移籍が最有力だ。選手側もユヴェントス側も、フイセンのように短期間で売却される事態は避けたいと考えている。 今回の移籍市場では完全移籍の可能性は低い。