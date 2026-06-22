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CM Grafica Carnesecchi Juventus 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

ユヴェントスのGK評価：ディブ・マルティネスは下降、カルネセッキが再浮上。ナポリも注目だが、トップはヴィカリオ。

ユヴェントス
移籍情報
マルコ・カルネセッキ
グリエルモ・ヴィカーリオ
エミリアーノ・マルティネス
アレックス・メレト
ヴァニャ・ミリンコヴィッチ＝サヴィッチ

アタランタのGKが再びユヴェントスの候補に浮上したが、現時点で有力なのは他選手だ。

ユヴェントスCEOジョヴァンニ・カルネヴァリにとって、最も urgent なのはGK問題だ。CL出場権を逃したことでリヴァプールがアリソン・ベッカーの放出に難色を示し、交渉は頓挫クラブはゼロから新GK探しを再開した。 このブラジル人GKはスパレッティ監督の第一希望で、獲得失敗はコモリ前CEOとの対立を深め、さらにエルカン会長とも関係が悪化した。



  • ディブからナポリへ

    アリソンとの交渉が決裂したユヴェントスはエミリアーノ・“ディブ”・マルティネスと3年契約で合意した。しかし、彼がワールドカップに出場すること、アストン・ヴィラ移籍金1500万を要求したことで、交渉は中断された1992年生まれの選手にこの額は高いと判断された


    代わりにイングランドのグイリエルモ・ヴィカリオ（1996年生まれ）も候補に。彼はトッテナムと2028年まで契約しており、移籍金は1800万ユーロとされている。 さらにナポリではアレックス・メレット（1997年生まれ、契約残り1年）とヴァニャ・ミリンコヴィッチ＝サヴィッチ（1997年生まれ、契約2030年まで）が候補に挙げられる。特にミリンコヴィッチ＝サヴィッチはスパレッティ監督のお気に入りだ。


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  • カルネセッキ

    最後に、かつてユヴェントスへの移籍が噂されたゴールキーパーマルコ・カルネセッキ（2000年生まれ）の名前が再び浮上した彼はアタランタと2028年まで契約しており、移籍金は少なくとも3000万ユーロと高額。さらにアタランタに売却する理由がないため、獲得は最も難しいそれでも、長期プロジェクトを構築できるのは彼だけかもしれない


  • 相場情報

    ヴィカリオ - 35%

    「ディブ」・マルティネス - 30%

    ミリンコヴィッチ＝サヴィッチ 15%

    メレット - 10%

    カルネセッキ - 5%