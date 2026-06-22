アリソンとの交渉が決裂したユヴェントスは、エミリアーノ・“ディブ”・マルティネスと3年契約で合意した。しかし、彼がワールドカップに出場すること、アストン・ヴィラが移籍金1500万を要求したことで、交渉は中断された。 1992年生まれの選手にこの額は高いと判断された。





代わりにイングランドのグイリエルモ・ヴィカリオ（1996年生まれ）も候補に。彼はトッテナムと2028年まで契約しており、移籍金は1800万ユーロとされている。 さらにナポリでは、アレックス・メレット（1997年生まれ、契約残り1年）とヴァニャ・ミリンコヴィッチ＝サヴィッチ（1997年生まれ、契約2030年まで）が候補に挙げられる。特にミリンコヴィッチ＝サヴィッチはスパレッティ監督のお気に入りだ。



