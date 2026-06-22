ユヴェントスCEOジョヴァンニ・カルネヴァリにとって、ゴールキーパー問題は最も急務の課題だ。チャンピオンズリーグ出場権を逃し、リヴァプールの強硬な姿勢でアリソン・ベッカーの獲得も頓挫。クラブは新たな正GK探しをゼロからやり直している。 ブラジル人GKの獲得失敗は、スパレッティ監督と前CEOコモリ、さらにエルカンとの間に亀裂を生んだ。
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アリソンとの交渉が決裂した後、ユヴェントスはエミリアーノ・“ディブ”・マルティネス獲得を目指し、3年契約で合意していた。しかし、マルティネスのワールドカップ出場とアストン・ヴィラが要求した移籍金1500万ユーロを理由に、交渉は一時中断された。 1992年生まれの選手にこの額は高いと判断された。
代わりにイングランドのグイリエルモ・ヴィカリオ（1996年生まれ）も候補に。彼はトッテナムと2028年まで契約しており、移籍金は1800万ユーロとされている。 さらに、ユヴェントスはナポリのアレックス・メレット（1997年生まれ、契約は2025年まで）とヴァニャ・ミリンコヴィッチ＝サヴィッチ（1997年生まれ、契約は2030年まで）も監視している。特にミリンコヴィッチ＝サヴィッチはスパレッティ監督のお気に入りだ。
最後に、かつてユヴェントス移籍が報じられたGKマルコ・カルネセッキ（2000年生まれ、アタランタとの契約は2028年まで）の名前が再浮上した。移籍金は少なくとも3000万ユーロと高額で、アタランタに売却する必要もないため、獲得は最も難しい。 それでも、長期プロジェクトを構築できるのは彼だけかもしれない。
ヴィカリオ - 35%
「ディブ」・マルティネス - 30%
ミリンコヴィッチ＝サヴィッチ 15%
メレット 10%
カルネセッキ - 5%