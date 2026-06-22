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CM Grafica Carnesecchi Juventus 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

ユヴェントスのGK評価：ディブ・マルティネスが下落、カルネセッキが再浮上。ナポリも注目だが、トップはヴィカリオ。

ユヴェントス
移籍情報
マルコ・カルネセッキ
グリエルモ・ヴィカーリオ
エミリアーノ・マルティネス
アレックス・メレト
ヴァニャ・ミリンコヴィッチ＝サヴィッチ

アタランタのGKが再びユヴェントスの候補に浮上したが、現時点で有力なのは他選手だ。

ユヴェントスCEOジョヴァンニ・カルネヴァリにとって、ゴールキーパー問題は最も急務の課題だ。チャンピオンズリーグ出場権を逃し、リヴァプールの強硬な姿勢でアリソン・ベッカーの獲得も頓挫クラブは新たな正GK探しをゼロからやり直している。 ブラジル人GKの獲得失敗は、スパレッティ監督と前CEOコモリ、さらにエルカンとの間に亀裂を生んだ。


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  • ディブからナポリへ

    アリソンとの交渉が決裂した後、ユヴェントスはエミリアーノ・“ディブ”・マルティネス獲得を目指し、3年契約で合意していた。しかし、マルティネスのワールドカップ出場とアストン・ヴィラが要求した移籍金1500万ユーロを理由に、交渉は一時中断された1992年生まれの選手にこの額は高いと判断された


    代わりにイングランドのグイリエルモ・ヴィカリオ（1996年生まれ）も候補に。彼はトッテナムと2028年まで契約しており、移籍金は1800万ユーロとされている。 さらに、ユヴェントスはナポリのアレックス・メレット（1997年生まれ、契約は2025年まで）とヴァニャ・ミリンコヴィッチ＝サヴィッチ（1997年生まれ、契約は2030年まで）も監視している。特にミリンコヴィッチ＝サヴィッチはスパレッティ監督のお気に入りだ。


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  • カルネセッキ

    最後に、かつてユヴェントス移籍が報じられたGKマルコ・カルネセッキ2000年生まれ、アタランタとの契約は2028年までの名前が再浮上した。移籍金は少なくとも3000万ユーロと高額で、アタランタに売却する必要もないため、獲得は最も難しいそれでも、長期プロジェクトを構築できるのは彼だけかもしれない


  • 相場情報

    ヴィカリオ - 35%

    「ディブ」・マルティネス - 30%

    ミリンコヴィッチ＝サヴィッチ 15%

    メレット 10%

    カルネセッキ - 5%