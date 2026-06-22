アリソンとの交渉が決裂した後、ユヴェントスはエミリアーノ・“ディブ”・マルティネス獲得を目指し、3年契約で合意していた。しかし、マルティネスのワールドカップ出場とアストン・ヴィラが要求した移籍金1500万ユーロを理由に、交渉は一時中断された。 1992年生まれの選手にこの額は高いと判断された。





代わりにイングランドのグイリエルモ・ヴィカリオ（1996年生まれ）も候補に。彼はトッテナムと2028年まで契約しており、移籍金は1800万ユーロとされている。 さらに、ユヴェントスはナポリのアレックス・メレット（1997年生まれ、契約は2025年まで）とヴァニャ・ミリンコヴィッチ＝サヴィッチ（1997年生まれ、契約は2030年まで）も監視している。特にミリンコヴィッチ＝サヴィッチはスパレッティ監督のお気に入りだ。



