ユヴェントスのFWヴラホヴィッチがアトレティコ・マドリードに移籍へ。フリーでの加入に向け準備中。

ユヴェントスファンにとって懸念材料だ。アトレティコ・マドリードがヴラホヴィッチの獲得に向けて接触を受けたと報じられている。彼の現契約は7月1日に満了するため、本人は海外クラブと交渉できる。仲介人がスペインの強豪に接触し、メトロポリターノへの移籍を提案したという。

フィジカルと決定力を備えたCFを好むシメオネ監督の求める条件に、ヴラホヴィッチはぴったりだ。ユヴェントスは残留交渉を続けるが、欧州トップクラブが注目していることから、26歳がセリエA以外への移籍を真剣に検討していることは明らかだ。