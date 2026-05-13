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ユヴェントスのFWヴラホヴィッチがアトレティコ・マドリードに移籍へ。フリーでの加入に向け準備中。
アトレティコが意外な移籍先として浮上
ユヴェントスファンにとって懸念材料だ。アトレティコ・マドリードがヴラホヴィッチの獲得に向けて接触を受けたと報じられている。彼の現契約は7月1日に満了するため、本人は海外クラブと交渉できる。仲介人がスペインの強豪に接触し、メトロポリターノへの移籍を提案したという。
フィジカルと決定力を備えたCFを好むシメオネ監督の求める条件に、ヴラホヴィッチはぴったりだ。ユヴェントスは残留交渉を続けるが、欧州トップクラブが注目していることから、26歳がセリエA以外への移籍を真剣に検討していることは明らかだ。
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契約交渉の障害
ユヴェントスとエースストライカーの交渉が決裂したのは年俸が主な理由だ。Calciomercato.comによると、ヴラホヴィッチは年俸800万ユーロを要求。しかし人件費を抑えたいユヴェントスは現時点で600万ユーロ前後しか提示できない。
この差は、彼の現在の収入を考えるとさらに顕著だ。現在の契約はクラブの財務状況が異なる時期に結ばれたもので、新提案は事実上50％の減給に相当する。この金銭的隔たりが契約更新の最大の障害となっている。
状況を注視している有力者たち
セルビア代表ヴラホヴィッチの去就は、マドリードだけではない。フリーエージェントになれば、彼は欧州トップリーグのクラブから選択できる。バイエルン・ミュンヘンやバルセロナは、元フィオレンティーナFWを長期的な攻撃オプションと見て注目している。
プレミアリーグでは、2022年のユヴェントス移籍で獲得を逃したアーセナルが依然関心を示している。また、ACミランも動向を注視。ヴラホヴィッチにイタリア残留の選択肢を与える可能性がある。
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エージェントの要求が事態を複雑にしている
選手年俸だけでなく、エージェント手数料やコミッションも重要な問題だ。報道では、ヴラホヴィッチの代理人はユヴェントスとの契約延長に多額のコミッションを要求しているという。選手がフリーエージェントで移籍すれば、獲得クラブは数千万ユーロの移籍金を節約できるため、こうした要求は受け入れやすくなる。