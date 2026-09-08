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Kenan Yildiz Juventus DESKTOPGetty Images
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

ユヴェントスの2026-27シーズン年俸：ユルディズがトップ、総年俸は増加、アラジベゴヴィッチはガッティより低額、そのランキング

ユヴェントス
セリエ A

ユヴェントスのスカッド全選手の給与一覧。最高額から最低額まで

ユベントスは引き続き総年俸を増やしている。 2026-27シーズン、Calcio e Finanzaの推計によると、ユベントスは手取りで8495万ユーロ、総額で約1億4552万ユーロを支出する見込みで、前シーズン比で18％超の増加となる。


この数字により、ユベントスはセリエAの年俸ランキングでインテルに次ぐ2位となる。インテルの総年俸は1億4582万ユーロで、その差はわずか30万ユーロだ。


クラブ内の年俸ランキングでトップに立ったのは、現在ケナン・ユルディズだ。同選手は1シーズンあたり手取り約600万ユーロを受け取っている。トルコ代表の年俸は、前シーズンの150万ユーロから大幅に増加した。これには、2025-26シーズンに手取り1200万ユーロでチーム最高年俸だったドゥシャン・ヴラホヴィッチの退団も影響している。 ユルディズに続くのは、550万ユーロのコロ・ムアニ、500万ユーロのブレーメルとドウグラス・ルイス、そして450万ユーロのコープマイネルスとなっている。


全体として、年俸上位5選手でユベントスの手取り総年俸全体の約31％を占めている。一方で、1シーズンあたり手取り400万ユーロ以上を受け取る選手は8人おり、チームの人件費がますます高騰していることを裏付けている。

  • ユヴェントスの2026-27シーズン年俸：ランキング

    以下は、2026-27シーズンのユベントス所属選手の推定手取り年俸一覧。ボーナスを除き、Calcio e Finanzaによると以下の通りとなっている。


    ケナン・ユルディズ：600万ユーロ

    ランダル・コロ・ムアニ：550万ユーロ

    ブレーメル：500万ユーロ

    ドウグラス・ルイス：500万ユーロ

    トゥーン・コープマイネルス：450万ユーロ

    ニック・ヴォルテマーデ：440万ユーロ

    ウェストン・マッケニー：400万ユーロ

    マヌエル・ロカテッリ：400万ユーロ

    フランシスコ・コンセイソン：380万ユーロ

    ニコラス・ゴンサレス：360万ユーロ

    フェデリコ・ガッティ：310万ユーロ

    ケリム・アライベゴヴィッチ：300万ユーロ

    パペ・サール：300万ユーロ

    ゼキ・チェリク：280万ユーロ

    ジョン・ルクミ：250万ユーロ

    ジェレミー・ボガ：250万ユーロ

    エドン・ジェグロヴァ：250万ユーロ

    グリエルモ・ヴィカーリオ：250万ユーロ

    アンドレア・カンビアーゾ：240万ユーロ

    ピエール・カルル：240万ユーロ

    ロイド・ケリー：240万ユーロ

    ケフラン・テュラム：200万ユーロ

    ダニエレ・ルガーニ：180万ユーロ

    アルカディウシュ・ミリク：175万ユーロ

    カミル・グラバラ：170万ユーロ

    ジェフ・エカトル：130万ユーロ

    フアン・カバル：120万ユーロ

    カルロ・ピンソーリオ：30万ユーロ。



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