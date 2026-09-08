ユベントスは引き続き総年俸を増やしている。 2026-27シーズン、Calcio e Finanzaの推計によると、ユベントスは手取りで8495万ユーロ、総額で約1億4552万ユーロを支出する見込みで、前シーズン比で18％超の増加となる。





この数字により、ユベントスはセリエAの年俸ランキングでインテルに次ぐ2位となる。インテルの総年俸は1億4582万ユーロで、その差はわずか30万ユーロだ。





クラブ内の年俸ランキングでトップに立ったのは、現在ケナン・ユルディズだ。同選手は1シーズンあたり手取り約600万ユーロを受け取っている。トルコ代表の年俸は、前シーズンの150万ユーロから大幅に増加した。これには、2025-26シーズンに手取り1200万ユーロでチーム最高年俸だったドゥシャン・ヴラホヴィッチの退団も影響している。 ユルディズに続くのは、550万ユーロのコロ・ムアニ、500万ユーロのブレーメルとドウグラス・ルイス、そして450万ユーロのコープマイネルスとなっている。





全体として、年俸上位5選手でユベントスの手取り総年俸全体の約31％を占めている。一方で、1シーズンあたり手取り400万ユーロ以上を受け取る選手は8人おり、チームの人件費がますます高騰していることを裏付けている。