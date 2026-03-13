ユヴェントスの関心を集めるハンガリーの巨漢、ベンデグズ・コヴァチとは誰か

コヴァチスのサッカー人生は母国で始まったが、このハンガリーの才能ある選手は、早くも自身の成長を遂げるためにオランダを選んだ。まずはアヤックスのユースチームでの経験を経て、その後、若手選手の育成に歴史的に力を入れてきたAZアルクマールへと移籍した。

まさにAZのユニフォームを着て、このセンターフォワードは着実に存在感を示し始めた。昨シーズンのオランダU-19リーグでは、14試合で14ゴールを記録し、この数字により同カテゴリーで最も得点力のあるストライカーの一人となった。 その活躍により、彼はクラブのセカンドチームである「ヨングAZ」への昇格を果たした。ヨングAZはオランダ2部リーグ「ケウケン・カンピオン・ディヴィジ」に所属しており、そこで彼はすでに経験豊富な相手との試合で重要な出場時間を積み重ね始めている。今シーズン、コヴァックスは7試合に出場し、5ゴールを挙げている。