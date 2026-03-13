ユヴェントスの関心を集めるハンガリーの巨漢、ベンデグズ・コヴァチとは誰か

ユヴェントスは、将来有望な若手選手を探し求め、欧州のサッカー界を注視し続けている。クラブ首脳陣が注目している選手の一人に、2007年生まれのハンガリー人FWベンデグーズ・コヴァチがいる。彼は現在、AZアルクマールのユースチームで頭角を現している。
トリノのクラブは、新世代の攻撃的才能の中でも最も有望視されているこの若手センターフォワードを、注意深く見守っているようだ。
ユヴェントスは、将来有望な若手選手を探し求め、欧州のサッカー界を注視し続けている。クラブ首脳陣が注目している選手の一人に、2007年生まれのハンガリー人FWベンデグーズ・コヴァチがいる。彼は現在、AZアルクマールのユースチームで頭角を現している。
トリノのクラブは、新世代の攻撃的才能の中でも最も有望視されているこの若手センターフォワードを、注意深く見守っているようだ。
2007年3月31日、ハンガリーのフェヘルギャルマットで生まれたコヴァチは、堂々とした体格を持つ左利きのセンターフォワードだ。身長約199センチというその体躯は、パワーと機動性を兼ね備えた現代的なセンターフォワードの典型と言える。 そのプロフィールは、身体的なパワー、空中戦の強さ、そして卓越した得点感覚の組み合わせにより、スカウトたちの注目を集めている。これらは、近年、大型ストライカーを市場で非常に魅力的な存在にしている特徴である。年齢を考慮しても、コヴァチはまさに今シーズン、ルチアーノ・スパレッティ率いるユヴェントスに欠けていたタイプのストライカーだ。
若年ながら、コヴァチスはすでにハンガリーU-19代表のレギュラーとして定着しており、数多くの出場と得点を記録している。
コヴァチスのサッカー人生は母国で始まったが、このハンガリーの才能ある選手は、早くも自身の成長を遂げるためにオランダを選んだ。まずはアヤックスのユースチームでの経験を経て、その後、若手選手の育成に歴史的に力を入れてきたAZアルクマールへと移籍した。
まさにAZのユニフォームを着て、このセンターフォワードは着実に存在感を示し始めた。昨シーズンのオランダU-19リーグでは、14試合で14ゴールを記録し、この数字により同カテゴリーで最も得点力のあるストライカーの一人となった。 その活躍により、彼はクラブのセカンドチームである「ヨングAZ」への昇格を果たした。ヨングAZはオランダ2部リーグ「ケウケン・カンピオン・ディヴィジ」に所属しており、そこで彼はすでに経験豊富な相手との試合で重要な出場時間を積み重ね始めている。今シーズン、コヴァックスは7試合に出場し、5ゴールを挙げている。
コヴァチスの成長にとって決定的な舞台となったもう一つの大会がUEFAユースリーグだ。この大会で、若きストライカーはゴール前で並外れた冷静さを発揮し、6試合で9ゴールを挙げ、非常に高い得点率を維持した。 オランダ2部リーグ、オランダU-19リーグ、オランダU-19カップ、そしてユースリーグを合わせると、2007年生まれの彼は今シーズン31試合に出場し、29ゴールを記録した。
この活躍は、当然ながら欧州各クラブのスカウトたちの注目を集めることとなった。
ここ数年、ユヴェントスは国際的な若手才能に断固として投資することを選択し、将来性のある選手を段階的にチーム構想に組み込んでいく方針をとっている。その最も顕著な例が、非常に若い頃に加入し、その後トップチームで頭角を現したケナン・イルディズだ。
この戦略の一環として、コヴァチスへの注目も挙げられる。ユヴェントスのスカウト陣は、将来を見据えた投資の可能性を評価するため、彼の成長を注視しているようだ。身長2メートル近く（199cm）のフォワードであり、欧州のユースリーグですでに目覚ましい成績を残している。ベンデグーズ・コヴァチスの名は、ユヴェントスの移籍市場リストに次に書き加えられる選手の一人となるかもしれない。
WHATSAPP：すべての最新情報をリアルタイムで！CALCIOMERCATO.COMのWHATSAPPチャンネルに参加：こちらをクリック