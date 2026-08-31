ユヴェントスの負傷者情報：ユルディズは手術、テュラムとエカトールは検査、マッケニーは状態を評価へ

ユベントスにとって重要な一日となった。 ケナン・ユルディズとケフラン・テュラムに関する状況が注目されており、2人はいずれも負傷のため、今後の試合でルチアーノ・スパレッティは起用できない。





ユルディズ

ユルディズはドイツへ飛び立った。左足第5中足骨の骨折を負ったためで、背番号10はきょう、バイエルン州のクリニックで手術を受ける予定だ。開幕節のフロジノーネ戦で生じた問題を解消するためだ。2005年生まれのトルコ人選手の離脱期間は、2カ月半から3カ月と見積もられている。