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Kenan Yildiz Juventus DESKTOPGetty Images
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

ユヴェントスの負傷者情報：ユルディズは手術、テュラムとエカトールは検査、マッケニーは状態を評価へ

ユヴェントス
ケナン・ユルディズ
ケフラン・テュラム

ユヴェントスの負傷者状況にとって重要な一日

ユベントスにとって重要な一日となった。 ケナン・ユルディズとケフラン・テュラムに関する状況が注目されており、2人はいずれも負傷のため、今後の試合でルチアーノ・スパレッティは起用できない。


ユルディズ

ユルディズはドイツへ飛び立った。左足第5中足骨の骨折を負ったためで、背番号10はきょう、バイエルン州のクリニックで手術を受ける予定だ。開幕節のフロジノーネ戦で生じた問題を解消するためだ。2005年生まれのトルコ人選手の離脱期間は、2カ月半から3カ月と見積もられている。

  • テュラム

    一方、ケフラン・テュラムは本日中にリヨンで、ベルトラン・ソヌリ＝コテ医師による専門検査を受ける見込みだ。ブレーメルとガッティの手術を担当したことでも知られる名医が、右膝の膝蓋大腿症候群を評価することになる。フランス人MFは、長期離脱を強いられることになる手術という選択肢を回避できることを願っている。



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  • エカトルとマッケニー

    一方、トリノでは、ジェフ・エカトルがメディカルチェックを受ける日となった。筋肉系の問題を抱えているためだ。さらに、ウェストン・マッケニーの状態も評価が必要となる。マッケニーは筋肉疲労のため、土曜日に行われたパルマ戦の勝利を収めた試合を欠場していた。




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