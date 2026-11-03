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ジャンルカ・フェレーロ会長は、ユヴェントスの株主総会で、新スタジアム建設の可能性について言及した。「女子チームとNext Genはトリノ市外でプレーしている。私たちにとって、2つ目のスタジアムがあれば素晴らしいことだ」とGazzetta.itが伝えている。

「構想は以前からあるが、現時点で実現に向けた実施計画はない」とフェレーロ会長は締めくくった。