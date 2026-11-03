ジャンルカ・フェレーロ会長は、ユヴェントスの株主総会で、新スタジアム建設の可能性について言及した。「女子チームとNext Genはトリノ市外でプレーしている。私たちにとって、2つ目のスタジアムがあれば素晴らしいことだ」とGazzetta.itが伝えている。
「構想は以前からあるが、現時点で実現に向けた実施計画はない」とフェレーロ会長は締めくくった。
ジャンルカ・フェレーロ会長は、ユヴェントスの株主総会で、新スタジアム建設の可能性について言及した。「女子チームとNext Genはトリノ市外でプレーしている。私たちにとって、2つ目のスタジアムがあれば素晴らしいことだ」とGazzetta.itが伝えている。
「構想は以前からあるが、現時点で実現に向けた実施計画はない」とフェレーロ会長は締めくくった。
ネクスト・ジェンと女子部門について、最高経営責任者（CEO）のジョヴァンニ・カルネヴァーリは次のように語った。「トップチーム、ネクスト・ジェン、育成部門を対象とする包括的な計画が必要です。育成部門を近年のような状態に戻し、常に改善を目指さなければなりません。組織にもう少しイタリアらしさを取り入れる必要があります。ネクスト・ジェンは、将来ユヴェントスの選手になれる若手を育てるために、クラブの看板となるべきです。我々には女子部門もあり、早くからその可能性を信じてきました。女子サッカーは大きく拡大しており、海外で挙げられている成果を見れば分かります。イタリアではより多くの困難を抱えながら成長していますが、ユヴェントスはこの分野で行っているすべての活動を高く評価されています」
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