ヴィカーリオ 7：ペッレグリーノの得点には責任がない。エンジエの勝ち越し点につながったヒメネスのシュートへの対応は完璧ではなかったが、92分と93分には好セーブでブレシャニーニとマスタントゥオーノの得点を阻んだ。違いを生み出し、勝ち取った勝ち点1に大きく貢献した。

カルル 5.5：最低限の仕事はこなしたが、攻め上がりは少ない。エンジエのスピードと、サイドに開く傾向のあるコロ・ムアニ、マッケニーの動きを警戒した。

ブレーメル 6：ペッレグリーノにひどく苦しめられたが、デ・ヘアの不可解な飛び出しを逃さず、ヘディングで2-2の同点ゴールを決めた点は評価できる。今季リーグ戦3点目。ただし、それがこの試合で唯一、本当に良かった点だ。守備では不安定すぎた。

ルクミ 5：状況を把握できず、判断ミスが多い。相手選手を捕まえられず、一度のスリップが大きな代償につながりかねなかった。ユヴェントス守備陣の弱点だった。

カバル 5：攻撃的なサイドバックとしてのプレーの方が良く、守備は穴だらけ。フィオレンティーナの2-1となる場面では、ヒメネスへの対応が遅れた（56分、チェリク 5.5：マスタントゥオーノに苦戦し、対人戦の大半で競り負けた）

マッケニー 6：局面に応じてサイドに開き、中央にも入って攻撃に絡んだ。ヘディングでゴールに迫ったが、フィオレンティーナが2-1とした場面では不運にもボールが体に当たった（78分、エカトール 6：ヘディングで好機を迎えたが、シュートは枠を越えた）

ドウグラス・ルイス 6：やや存在感を欠き、積極性も目立たなかったが、チームのバランスを保つうえで重要だった。各ラインをうまくつないだ。

コープマイネルス 6.5：積極的にプレーし、守備で相手の攻撃を食い止め、特に遠い位置からチャンスをつくった。内容があり、集中力も発揮した一戦。明らかな前進を見せた。

コロ・ムアニ 7：ヨーロッパリーグのアルクマールでの試合で最初の好材料を示し、フィレンツェでそれを裏付けた。右サイドは彼の本来の居場所であり、そこを守るDFは格好の標的だ。1-1の場面ではヴィエリーを翻弄し、ヴォルテマーデには勝ち越し点につながり得た好機もお膳立てした。生き生きと躍動し、ようやく戦力になった。

ヴォルテマーデ 6：0-1となった場面ではペッレグリーノを見失ったが、コロ・ムアニからの絶好のパスをゴールに決め、リーグ戦初得点で挽回した。ユヴェントスを勝ち越しに導く絶好機もあったが、デ・ヘアに阻まれた（56分、ジェグロヴァ 6：出場すると、ドウグラス・ルイスに絶好のパスを送ったが、ヘディングシュートは枠を越えた）。

ボガ 6：前半はヒメネスを低い位置に押しとどめ、守備に追わせた。良い加速を見せる場面もあったが、よくあるように試合を通じてプレーが安定しなかった（56分、アライベゴヴィッチ 6.5：試合を読む力があり、常に何かを生み出せそうな印象を与える。チームメートのためにも働いた）

スパレッティ 6：ユヴェントスは気迫と意欲を見せ、特に前半は多くのチャンスをつくったが、個人のミスが響いた。ローテーションを行ったものの、3日ごとに試合を戦うなかで選択肢は多くない。コープマイネルスとコロ・ムアニからは好反応を得た。ただし、守備は不安定すぎる。後半には疲労が表れ、勝つための手立てを見いだせなかった。