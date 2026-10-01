既報の通り、ユヴェントスの取締役会は最大2億5000万ユーロの増資を提案した。持ち分比率に応じた引き受けでは、Exor（65.375％）は約1億6400万ユーロを払い込む見込みで、このうち6000万ユーロは2026年6月30日時点の会計赤字を補うため、すでに前払いされている。Tether（11.527％）は約2880万ユーロ、Lindsell Train（6.2％）は約1550万ユーロ。また、浮動株（16.9％）の割り当て分は約4230万ユーロとなる見通しだ。Exorは、他の株主または第三者によって引き受けられない株式について、引き受けを保証する用意があると表明している。
JOFC
翻訳者：
ユヴェントスの増資、テザー、リンズェル・トレイン、その他の株主はいくら資金を投じるのか
ユベントス、増資へ：各株主の持ち分と出資額
Exor（65.375％）：1億6400万ユーロ
すでに将来の増資に充当される60万ユーロを前払いしており、これは同社の持ち分に算入される。そのため、残る払い込み額は約1億400万ユーロとなる。自らの持ち分を引き受けることを約束しており、他の株主や第三者が引き受けなかった株式についても保証する用意があるとしている。したがって、今回のオペレーション全体の「パラシュート役」を果たす可能性があり、その場合は保有比率が上昇することになる。
Tether（11.527％）：2880万ユーロ
最近加わった株主だが、今や重要な存在だ。デジタル資産分野で事業を展開し、ステーブルコインUSDTの発行体でもある。前回の増資では約1100万ユーロを引き受け、持ち分を維持した。
Lindsell Train（6.2％）：1550万ユーロ
2000年にMichael LindsellとNick Trainが設立した英国の運用会社で、現在は第3株主となっている。時間の経過とともに持ち分を減らしており、かつては11％を超えていた。
浮動株（16.9％）：4230万ユーロ
小口株主、機関投資家、大手ファンドを含む、非常に分散した株主構成となっている。
真の試合
Gazzetta.itが強調しているように、真の焦点となるのは約8660万ユーロだ。これは、持ち分比率に応じた引き受けによって、Exor以外の株主から拠出されるべき金額である（Tether 2880万＋Lindsell Train 1550万＋市場 4230万）。仮に誰かが応じなければ、その不足分はExorが穴埋めすることになる。
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