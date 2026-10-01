Exor（65.375％）：1億6400万ユーロ

すでに将来の増資に充当される60万ユーロを前払いしており、これは同社の持ち分に算入される。そのため、残る払い込み額は約1億400万ユーロとなる。自らの持ち分を引き受けることを約束しており、他の株主や第三者が引き受けなかった株式についても保証する用意があるとしている。したがって、今回のオペレーション全体の「パラシュート役」を果たす可能性があり、その場合は保有比率が上昇することになる。





Tether（11.527％）：2880万ユーロ

最近加わった株主だが、今や重要な存在だ。デジタル資産分野で事業を展開し、ステーブルコインUSDTの発行体でもある。前回の増資では約1100万ユーロを引き受け、持ち分を維持した。





Lindsell Train（6.2％）：1550万ユーロ

2000年にMichael LindsellとNick Trainが設立した英国の運用会社で、現在は第3株主となっている。時間の経過とともに持ち分を減らしており、かつては11％を超えていた。





浮動株（16.9％）：4230万ユーロ

小口株主、機関投資家、大手ファンドを含む、非常に分散した株主構成となっている。



