AFP
翻訳者：
ユヴェントスのロッカールームで口論！？ セルタ・デ・ビーゴ戦の勝利中、交代を巡りベンチを殴ったフランシスコ・コンセイソンが沈黙を破る
選手交代をきっかけにタッチライン際で騒動
ユヴェントスはヨーロッパリーグでの全勝を維持し、スペインで劇的な2-1の逆転勝利を収めた。しかし、同クラブのポルトガル代表選手を巡るロッカールーム内の不和が報じられ、この結果は一時かすむことになった。コンセイソンは、ニック・ヴォルテマーデがウーゴ・アルバレスの先制点を帳消しにした後、70分に交代で退いた。その後、ランダル・コロ・ムアニがアディショナルタイムに決勝点を挙げた。
『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、23歳のウインガーは苛立ちからベンチを拳で殴り、スパレッティのスタッフの一人と衝突した。さらに、そのままトンネルを通って引き揚げたとされ、ユヴェントス陣営に亀裂が生じたのではないかとの懸念を呼んだ。
- ZUMA Press Wire
事実関係を正す
コンセイソンはスカイ・スポルト・イタリアの取材に応じ、憶測をすぐに否定した。自身の行動が完全に誤解されたと主張し、ユヴェントスのコーチングスタッフとの口論もきっぱりと否定した。
「誰とも口論していないことをはっきりさせたい」とコンセイソンは語った。「ピッチを退いた後、自分が座るベンチの辺りをたたいたが、スタッフとは一言も話していない。シャツを着替えてトイレに行くためにロッカールームに入り、数分後に戻ってきた。事実でないことを言われたくないので、そこは明確にしておきたい」
スパレッティも試合後にこの件に言及し、選手が不満を抱くべきなのは自身のプレーに対してだけだと釘を刺した。「自分自身に腹を立てているなら、彼にとっていいことだ。そうでなければ、後で話し合うことになる」とユヴェントスの指揮官は述べた。
「何か言いたいことがあるとしても、自分のパフォーマンスに対してだと思う。それに、彼が退いたのは70分で、数日後には次の試合がある。もしそういう態度を取っていたのなら、スタッフからはそうではなかったと聞いているが、彼の考えを説明してもらい、解決を図るつもりだ」
ハーフタイムの厳しい叱責が反撃を呼ぶ
タッチライン際での騒動はさておき、コンセイソンはチームの見事な逆転劇を強調した。ユヴェントスは前半を0-1で折り返したが、ハーフタイムにスパレッティ監督がロッカールームで厳しく檄を飛ばし、それが試合の流れを変えた。
「後半のパフォーマンスについて話すべきだ。僕たちは勝って、ヨーロッパリーグで重要な勝ち点3を手にした。この調子で続けていかなければならない」とコンセイソンは説明した。「スパレッティ監督には、ボールへの反応も、競り合いも、走り出しも常に遅れている。このままでは勝てないと言われた」
ウインガーは監督の叱責に対するチームの反応を称え、こう続けた。「まず、自分たちが何をしたいのかを考えなければならなかった。練習でやっているようなサッカーを見せて、力強い反応ができたと思う。2ゴールを決めたし、もっと多くのゴールを奪えていたかもしれない。これからの試合につなげていかなければならない」
- Getty Images Sport
セリエAでの勢いが懸かる
ユヴェントスは好調のラツィオとの国内リーグ戦に向け、すぐに気持ちを切り替えなければならない。重要な勝ち点が懸かる一戦で、スパレッティ率いるチームは欧州での試合後半に得た勢いをリーグ戦につなげたいところだ。
次の一戦について、コンセイソンは最後にこう語った。「ラツィオが好調なのは分かっている。でも、僕たちは今回の後半のパフォーマンスを足掛かりにできる。リーグ戦でも順位を上げ、重要な勝ち点3を手にしたい」
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