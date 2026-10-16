コンセイソンはスカイ・スポルト・イタリアの取材に応じ、憶測をすぐに否定した。自身の行動が完全に誤解されたと主張し、ユヴェントスのコーチングスタッフとの口論もきっぱりと否定した。

「誰とも口論していないことをはっきりさせたい」とコンセイソンは語った。「ピッチを退いた後、自分が座るベンチの辺りをたたいたが、スタッフとは一言も話していない。シャツを着替えてトイレに行くためにロッカールームに入り、数分後に戻ってきた。事実でないことを言われたくないので、そこは明確にしておきたい」

スパレッティも試合後にこの件に言及し、選手が不満を抱くべきなのは自身のプレーに対してだけだと釘を刺した。「自分自身に腹を立てているなら、彼にとっていいことだ。そうでなければ、後で話し合うことになる」とユヴェントスの指揮官は述べた。

「何か言いたいことがあるとしても、自分のパフォーマンスに対してだと思う。それに、彼が退いたのは70分で、数日後には次の試合がある。もしそういう態度を取っていたのなら、スタッフからはそうではなかったと聞いているが、彼の考えを説明してもらい、解決を図るつもりだ」



