ユヴェントスのロカテッリ、PK失敗後にコメント：「自分の責任は分かっている。このミスに立ち向かわなければならない。次は代表でワールドカップを勝ち取ろう」

ユヴェントスのキャプテンであり、クラブでも代表でも不動のレギュラーである28歳の彼は、今シーズン絶好調だ。 スパレッティ監督の就任により、彼は再び「ヴィエッラ・シニョーラ（ユヴェントス）」の攻撃の要として起用され、今季はすでに39試合に出場し、3ゴール2アシストを記録している。今シーズンは彼にとって再起の年となり、近いうちにロカテッリは2030年までの契約延長と、年俸400万ユーロ超への増額を獲得する可能性がある。





記者会見でこのMFについて語ったのはガットゥーゾ監督自身だ。彼は、最近のPK失敗にもかかわらずロカテッリへの信頼を改めて示した。ちなみに、これはユヴェントスにとって初めての失敗ではなく、ダヴィド、イルディズ、そしてロカテッリ自身によって、3本連続のPK失敗を喫している。「ロカテッリは素晴らしい活躍を見せている。彼は身体能力と技術の両面で高いクオリティを発揮してプレーしている選手だ。 彼が本来の調子を取り戻し、自信に満ちていることを嬉しく思う。彼は我々に大きな力になってくれるだろう」とガットゥーゾ監督は語った。これは困難な時期における、さらなる信頼の証である。しかし、ロカテッリ自身も強調したように、リーグ戦は数週間中断されるため、今はワールドカッププレーオフに集中するのみだ。これは絶対に失敗できない重要な一戦である。