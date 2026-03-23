マヌエル・ロカテッリが再び口を開いた。 ユヴェントスの選手は、サッスオーロ戦での不運な試合後、沈黙を破った。その試合で彼は、ビアンコネリに勝ち点3をもたらす可能性があったPKを失敗していた。代表チームに合流したこのMFは、自身のSNSにメッセージを投稿し、自らの責任を認め、過ちを認めた上で、現在はアズーリのユニフォームを着てワールドカップという目標達成に向けて最大限に集中していると説明した。
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ユヴェントスのロカテッリ、PK失敗後にコメント：「自分の責任は分かっている。このミスに立ち向かわなければならない。次は代表でワールドカップを勝ち取ろう」
「自分の責任が何であるかはよく分かっているし、ミスに対処する唯一の方法は、さらに懸命に努力することだと知っている。
今はワールドカップ出場権を勝ち取るという目標があり、それを達成するために全力を尽くす。集中して団結しよう！ファルツォーリ！」――ユヴェントスのMFがフォロワーに向けて送ったメッセージはこうだった。
サッスオーロ戦で犯したミスに対する責任の自覚を示すと同時に、過去を清算し、ハードワークを通じて最大の目標である、6月から7月にかけてアメリカ、メキシコ、カナダで開催される次期ワールドカップへの出場権獲得を目指そうという呼びかけでもある。 つまり、必要とあれば、北アイルランド戦でもロカテッリがPKキッカーとして登場し、ゴールを決める可能性があるということだ。昨シーズンの終盤、ヴェネツィア戦でPKを決めてチームをチャンピオンズリーグへ導いた時のように。
ネロヴェルディ戦終盤、ロカテッリにPKを蹴らせるという決断は、かなり複雑なものであった。PKのキッカーに指名されていたこのミッドフィールダーは、イルディズとヴラホヴィッチがPKスポットに立っていたにもかかわらず、その地位を貫いた。2人のフォワードは実際にボールを手にしていたが、スパレッティ監督の支持を得て責任を引き受けたキャプテン自らが、彼らを説得して引き下がらせたのである。 しかし、11メートルの地点から、彼はムリッチに完全に翻弄されてしまった。
ユヴェントスのキャプテンであり、クラブでも代表でも不動のレギュラーである28歳の彼は、今シーズン絶好調だ。 スパレッティ監督の就任により、彼は再び「ヴィエッラ・シニョーラ（ユヴェントス）」の攻撃の要として起用され、今季はすでに39試合に出場し、3ゴール2アシストを記録している。今シーズンは彼にとって再起の年となり、近いうちにロカテッリは2030年までの契約延長と、年俸400万ユーロ超への増額を獲得する可能性がある。
記者会見でこのMFについて語ったのはガットゥーゾ監督自身だ。彼は、最近のPK失敗にもかかわらずロカテッリへの信頼を改めて示した。ちなみに、これはユヴェントスにとって初めての失敗ではなく、ダヴィド、イルディズ、そしてロカテッリ自身によって、3本連続のPK失敗を喫している。「ロカテッリは素晴らしい活躍を見せている。彼は身体能力と技術の両面で高いクオリティを発揮してプレーしている選手だ。 彼が本来の調子を取り戻し、自信に満ちていることを嬉しく思う。彼は我々に大きな力になってくれるだろう」とガットゥーゾ監督は語った。これは困難な時期における、さらなる信頼の証である。しかし、ロカテッリ自身も強調したように、リーグ戦は数週間中断されるため、今はワールドカッププレーオフに集中するのみだ。これは絶対に失敗できない重要な一戦である。