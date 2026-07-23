ロイス・オペンダの将来が岐路に立たされている。出場機会が見込めないユヴェントスを離れる寸前だ。スパレッティ監督は何度もチャンスを与えたが、ベルギー人FWは活かせず、序列最下位に落ちた。 残留して年俸約400万ユーロに固執すれば、またベンチを温めるだけになる。移籍がキャリア再起動の近道であり、ヴァン・ボメル体制のベルギー代表を見据えても最善だ。
Calciomercato
翻訳者：
ユヴェントスのロイス・オペンダがリヨンへ移籍へ。金銭面の最終調整が残る。
リヨン、レンズとクリスタル・パレスにリード
オペンダはユヴェントスを離れる決意をした。ベルギーでのスタンダール・リエージュとの親善試合後に正式決定の見込みだ。スパレッティ監督は新加入エカトールの負傷で前線が手薄に。オペンダは土曜の試合に出場し、月曜日以降いつでも移籍できる。移籍先はリヨンが有力： フランスでは『ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』も報じ、2000年生まれのベルギー人FWはパウロ・フォンセカ監督率いるリヨンへの移籍で合意間近。クリスタル・パレスやランスを抑え、リヨンは買取オプション付きレンタルでの獲得を優位に進める。移籍金4000万ユーロを支払うクラブはなく、レンタル料のみでの交渉となる見込みだ。 年俸740万ユーロの一部をユヴェントスが負担するか、リヨンが全額負担するかは未定だ。最高年俸のトリッソでも540万ユーロであることを考えると、リヨンが全額負担するのは難しい。
チャンピオンズリーグへ準備万端
オペンダはフランス復帰が濃厚だ。22-23シーズンにランスで21得点を挙げ、実力を示した。彼は馴染みのあるリーグと、能力を引き出してくれるチーム・監督を望んでいる。 フォンセカ監督はすでに本人と話し合い、8月4日と11日のチャンピオンズリーグ予選3回戦スパルタ・プラハ戦に間に合うよう、週明けからの合流を期待している。
ユヴェントスにはどれほどの費用がかかったのか
オペンダは2025年夏、移籍市場最終日にトリノへ加入。ダミアン・コモリがパリ・サンジェルマンとのコロ・ムアニ交渉で合意に至らなかったためだ。 ライプツィヒからレンタル料と義務付けられた買い取り権を含め総額4,390万ユーロで加入。年俸は総額740万ユーロで、2030年まで契約している。
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