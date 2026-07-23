ユヴェントスのロイス・オペンダがリヨンへ移籍へ。金銭面の最終調整が残る。

オペンダはユヴェントスを離れる決意をした。ベルギーでのスタンダール・リエージュとの親善試合後に正式決定の見込みだ。スパレッティ監督は新加入エカトールの負傷で前線が手薄に。オペンダは土曜の試合に出場し、月曜日以降いつでも移籍できる。移籍先はリヨンが有力： フランスでは『ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』も報じ、2000年生まれのベルギー人FWはパウロ・フォンセカ監督率いるリヨンへの移籍で合意間近。クリスタル・パレスやランスを抑え、リヨンは買取オプション付きレンタルでの獲得を優位に進める。移籍金4000万ユーロを支払うクラブはなく、レンタル料のみでの交渉となる見込みだ。 年俸740万ユーロの一部をユヴェントスが負担するか、リヨンが全額負担するかは未定だ。最高年俸のトリッソでも540万ユーロであることを考えると、リヨンが全額負担するのは難しい。