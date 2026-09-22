Ulmer/Lingria
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ユヴェントスのレジェンドの息子ダヴィデ・マルキージオが初のプロ契約にサイン、ユヴェントスがその将来を確保
10代選手がプロ契約を締結
ユヴェントスのアカデミーは、将来有望なダビデ・マルキージオと2028年までの自身初のプロ契約を正式に締結した。2009年8月31日生まれのこのMFは、ユヴェントスの下部組織で際立った勤勉さを原動力に、着実な成長曲線を描いてきた。プロ契約の締結は、父の輝かしい姓に頼っただけではなく、トリノで積み重ねてきた本人の努力を示す確かな証しだ。
- Getty Images Sport
MFが全面的な献身を誓う
ユベントスへの深い生涯にわたる愛着は、この若手にとって契約書にサインすることを格別に感情的な節目にした。ダビデは、ピッチ上で自身の資質を証明するとともに、首脳陣からの揺るぎない信頼に絶え間ない努力で応える決意を崩していない。
正式に契約を締結した後、SNSで喜びを語ったダビデは、次のように述べた。「子どもの頃から夢見て愛してきたチームと、初めてのプロ契約を結べたことを誇りに思う。大きな野心と向上心を持ってこれからも努力を続け、このクラブのために全力を尽くす。フィノ・アッラ・フィーネ」
一家の王朝は繁栄を続ける
ダビデの中盤での急速な台頭は、父クラウディオの慎重な育成によって支えられてきた。その的確な導きは、重荷となる比較から彼を守っている。U-18で主力として定着する前には、U-17で23試合に出場して3ゴールを記録。その中にはデルビー・デッラ・モーレでの際立った一撃も含まれていた。シニアレベルでの重要な経験の場が訪れたのは昨季終盤で、ルチアーノ・スパレッティがこの10代の選手をコンティナッサでのトップチームのトレーニングに加えた。
- Getty Images Sport
ネクストジェンの飛躍が近づく
ダビデは、今季序盤に新たに結成されたチームの歴史的な初ゴールを決めており、U-18で重要な役割を担う見込みだ。過酷な国内での戦いを通じて継続して安定したパフォーマンスを示すことが、ユヴェントス・ネクスト・ジェンの体制へ向かう道のりを加速させるうえで重要になる。トップチームのスタッフは、このティーンエイジャーが最終的にシニアフットボールへ移行する負担を和らげるため、秋の間を通してフィジカル面と技術面での成熟度を注意深く見極めていく。
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