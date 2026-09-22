ダビデの中盤での急速な台頭は、父クラウディオの慎重な育成によって支えられてきた。その的確な導きは、重荷となる比較から彼を守っている。U-18で主力として定着する前には、U-17で23試合に出場して3ゴールを記録。その中にはデルビー・デッラ・モーレでの際立った一撃も含まれていた。シニアレベルでの重要な経験の場が訪れたのは昨季終盤で、ルチアーノ・スパレッティがこの10代の選手をコンティナッサでのトップチームのトレーニングに加えた。