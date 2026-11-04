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ケナン・ユルディズの状態はどうか。そして何より、いつピッチに戻り、ユベントスとルチアーノ・スパレッティの戦力としてプレーできるようになるのか。ここ数日は非常に良い感触を得ているものの、この問いにはトルコ人の攻撃的MF本人が答えた。先週日曜日、「Legends Club」のファンと交流し、ともにユベントス対ナポリを観戦した際、回復は順調だが、もう少し時間が必要だと明かした。YouTubeチャンネル GJustjuveが伝えた本人の言葉を紹介する。