ケナン・ユルディズの状態はどうか。そして何より、いつピッチに戻り、ユベントスとルチアーノ・スパレッティの戦力としてプレーできるようになるのか。ここ数日は非常に良い感触を得ているものの、この問いにはトルコ人の攻撃的MF本人が答えた。先週日曜日、「Legends Club」のファンと交流し、ともにユベントス対ナポリを観戦した際、回復は順調だが、もう少し時間が必要だと明かした。YouTubeチャンネル GJustjuveが伝えた本人の言葉を紹介する。
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翻訳者：
ユヴェントスのユルディズが自身の負傷について語る「もう少し時間がかかるが、回復は順調に進んでいる」
ユルディズのためのユベントス
「もうレジェンドの仲間入りをしているって？ 3年前を振り返ると、それは特別なことだったと思う。思い描くことはあっても、人生ではいつも望みどおりにいくとは限らないと分かっているからね。だから、常に前向きでいて、自分を信じるんだ。そう、あの頃も、いつかここにたどり着けると信じていたよ」
負傷
「調子はどうかって？ すべて順調で、うまく進んでいる。もちろん時間は必要だけど、ケガは治ってきているし、早く復帰できればと思う。もう少し時間はかかるけど、じきにすべて良くなるはずだ」
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