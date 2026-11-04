ケナン・ユルディズの状態はどうなのか。そして何より、いつピッチに戻り、ユヴェントスとルチアーノ・スパレッティの戦力となれるのか。ここ数日は非常に良い感触を得ているものの、この問いに答えたのはトルコ人アタッカー本人だ。先週日曜日、「Legends Club」のファンと交流し、ともにユヴェントス対ナポリを観戦。その際、回復は順調だが、もう少し時間がかかると明かした。以下はYouTubeチャンネル「GJustjuve」に掲載された本人の言葉だ。
Getty Images
翻訳者：
ユヴェントスのユルディズが自身のけがについて語る「まだ少し時間がかかるが、回復は順調に進んでいる」
ユルディズのためのユベントス
「もう伝説の一人になったかって？ 3年前を振り返ると、それは特別なことだったと思う。思い描くことはあっても、人生では何もかもが望みどおりにいくわけではないと分かっている。だから、いつも前向きでいて、自分を信じるんだ。そう、あの頃から、いつかここにたどり着けると信じていたよ」
負傷
「今の状態？ すべて順調で、うまく進んでいる。もちろん時間は必要だけど、けがは治ってきているし、早く復帰できればと思っている。もう少し時間はかかるけど、じきにすべて良くなるはずだ」
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。