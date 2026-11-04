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ケナン・ユルディズの状態はどうなのか。そして何より、いつピッチに戻り、ユヴェントスとルチアーノ・スパレッティの戦力となれるのか。ここ数日は非常に良い感触を得ているものの、この問いに答えたのはトルコ人アタッカー本人だ。先週日曜日、「Legends Club」のファンと交流し、ともにユヴェントス対ナポリを観戦。その際、回復は順調だが、もう少し時間がかかると明かした。以下はYouTubeチャンネル「GJustjuve」に掲載された本人の言葉だ。