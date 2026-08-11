ユベントスにとって、ペリンは非常に貴重な存在である。出場を求められた際には常にゴールマウスの前で疑いようのない技術的クオリティーを発揮するだけでなく、チーム全体の中でも大きな影響力を持っている。

強い個性とイタリアサッカー最高レベルで積み重ねてきた豊富な経験により、彼は究極のチームプレーヤーとなっている。ロッカールームの柱としての地位を確立しており、若いチームメートたちに重要な自信を植え付け、プロフェッショナルな手本を示すのにこれ以上ない存在だ。

こうした多大な貢献を受け、ユベントス首脳陣はペリンにさらなる契約延長を提示することを真剣に検討している。最大限の敬意を明確に示し、長期的な継続性を確保したい考えだ。