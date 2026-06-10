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ユヴェントスのフランシスコ・コンセイソンがポルトガル代表で得点。

ユヴェントス
フランシスコ・コンセイソン
ポルトガル
ポルトガル 対 ナイジェリア
ナイジェリア
親善試合

ユヴェントスのウイングが途中出場し、ナイジェリアとの親善試合の勝敗を決めた。

ポルトガルが親善試合でナイジェリアを2-1で下した。


レイリアのエスタディオ・ドクター・マガリャエス・ペソアで行われた一戦では、23分にチェルシーのペドロ・ネトがマンチェスター・ナイテッドのディオゴ・ダロットのパスから先制。


15分後、デレ・バシール（ラツィオ）のパスを受けたアコール・アダムスがナイジェリアの同点弾を挙げた。


後半開始直後、ロベルト・マルティネス監督がジョアン・カンセロとフランシスコ・コンセイサオを投入。2人の連係からカンセロが決勝点を挙げた


  • ポルトガルはグループKで、コロンビア、コンゴ民主共和国、ファビオ・カンナバーロ監督率いるウズベキスタンと同組になった。

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