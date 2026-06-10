ユヴェントスのフランシスコ・コンセイソンがポルトガル代表で得点。

ポルトガルが親善試合でナイジェリアを2-1で下した。





レイリアのエスタディオ・ドクター・マガリャエス・ペソアで行われた一戦では、23分にチェルシーのペドロ・ネトがマンチェスター・ユナイテッドのディオゴ・ダロットのパスから先制。





15分後、デレ・バシール（ラツィオ）のパスを受けたアコール・アダムスがナイジェリアの同点弾を挙げた。





後半開始直後、ロベルト・マルティネス監督がジョアン・カンセロとフランシスコ・コンセイサオを投入。2人の連係からカンセロが決勝点を挙げた。



