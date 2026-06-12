ワールドカップ初出場のカナダ代表ジョナサン・デイヴィッドにとって、デビュー戦は1-0でボスニアに敗れ、62分間プレーしたが存在感を示せなかった。
前半にはルキッチの先制点（5分後）を許す直前、決定機を逃していた。
ワールドカップ初出場のカナダ代表ジョナサン・デイヴィッドにとって、デビュー戦は1-0でボスニアに敗れ、62分間プレーしたが存在感を示せなかった。
前半にはルキッチの先制点（5分後）を許す直前、決定機を逃していた。
デビッドの不調はワールドカップでも続いている。16分、ユヴェントスのFWはカナダの先制機を左足で迎えた。 カティッチのヘディングクリアがデビッドのもとへ転がり、ペナルティエリア中央でフリーになった彼は時間をかけてシュートを放ったが、左足の一撃は弱く中央に飛んだため、ボスニアGKに阻まれた。
不運なことに、決定機を逃してから5分後、ボスニアが先制。コーナーキックからルキッチが決め、デビッドのミスが痛手となった。
デビッドはゴールを外しただけでなく、40分には1対1のチャンスをトラップミスで逃した。ユヴェントスでの不調はワールドカップでも続いている。2000年生まれの彼が次戦のカタール戦で挽回することが、ユヴェントスにとっての望みだ。