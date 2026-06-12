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Canada v Republic of Ireland - International FriendlyGetty Images Sport

翻訳者：

ユヴェントスのデビッド、カナダ代表デビュー戦で期待外れ。決定機を逃し60分で交代、一体何が起きたのか。

ワールドカップ
カナダ 対 ボスニア・ヘルツェゴビナ
カナダ
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ユヴェントス

デビッドにとって、自国開催のワールドカップ初戦は忘れたいものとなった。

ワールドカップ初出場のカナダ代表ジョナサン・デイヴィッドにとってデビュー戦は1-0ボスニアに敗れ、62分間プレーしたが存在感を示せなかった

前半にはルキッチの先制点（5分後）を許す直前、決定機を逃していた

  • ミスシュート……

    ビッドの不調はワールドカップでも続いている。16分、ユヴェントスのFWはカナダの先制機を左足で迎えた。 カティッチのヘディングクリアがデビッドのもとへ転がりペナルティエリア中央でフリーになった彼は時間をかけてシュートを放ったが左足の一撃は弱く中央に飛んだため、ボスニアGKに阻まれた。


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  • …失点

    不運なことに、決定機を逃してから5分後、ボスニアが先制。コーナーキックからルキッチが決め、デビッドのミスが痛手となった

  • 期待外れのパフォーマンス

    デビッドはゴールを外しただけでなく、40分には1対1のチャンスをトラップミスで逃した。ユヴェントスでの不調はワールドカップでも続いている。2000年生まれの彼が次戦のカタール戦で挽回することが、ユヴェントスにとっての望みだ