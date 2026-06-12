ワールドカップ初出場のカナダ代表ジョナサン・デイヴィッドにとって、デビュー戦は1-0でボスニアに敗れ、62分間プレーしたが存在感を示せなかった。

前半にはルキッチの先制点（5分後）を許す直前、決定機を逃していた。