「我々は集中している。チームもクラブも同じだ。それはレッチェ戦で先制点につながったフリーキックの入念な準備を見れば分かる。選手たちが雑念なくプレーできていなければ、あのゴールは生まれなかっただろう。我々はピッチ上で正しい解決策を見つけなければならない。バスで到着したら、着替えもせずにすぐピッチに入り、レッチェ戦の前半のように戦う必要がある。

ただ、試合間隔が短いことによる難しさはある。疲労は精神状態にも左右される。遅かれ早かれ疲れは訪れるが、その時にどう向き合うかが重要だ。疲労に屈せず、疲れていることを受け入れた上で別の解決策を見つけられれば、それでいい。チームには正しいメンタリティーがあり、それは試合でも見られた。ただ、パスミスは少し多すぎた。我々は万全の状態にある」