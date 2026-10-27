ユヴェントスは歩みを止めるつもりはない。レッチェ戦で挙げた見事な勝利に続いて結果を出し、リーグ戦でのチャンピオンズリーグ出場権獲得に向けた追い上げを続けたい考えだ。明日は敵地でジェノアと対戦するが、負傷者が相次ぐ状況は続いており、ルチアーノ・スパレッティ監督は今回も選択を強いられている。監督は試合に向けた記者会見で、おそらく戦術面で若干の変更があると説明した。
ユヴェントスのスパレッティ「ジェノアはデ・ロッシのように戦う。サールは回復した。前線は少し変わるかもしれない。コロ・ムアニはまだ本来のレベルに達していないが、相手を警戒させる」
デ・ロッシのように闘志あふれるジェノア
「雰囲気の面でも、戦術面でも、対戦するのが非常に難しいチームだ。ジェノアには試合中、2つの攻撃手段がある。フィジカルの強さを生かしてセットプレーでも、背後のスペースを突く形でも攻められる。だが何より、ジェノアにはデ・ロッシの気質が息づいている。私は彼をよく知っている。彼はピッチ上で私の実行役であり、戦うチームになろうとする意志、粘り強さ、姿勢をすぐにチームにもたらしてくれた」
3-5-2のアライベゴビッチ？
「それはもっともな論点で、選手の評価から始まる話だ。ただ、我々の選手層がどう構成されているかを忘れてはならない。異なる特徴を持つ選手が不利にならないようにすべきだ。ごくわずかにポジションを入れ替えるだけで4-3-2-1（3-4-2-1の意。編集部注）になり、2つのポジションには誰でも入れる。コロ・ムアニもその位置でプレーできるし、トップ下も外側のフォワードも少しずつこなせる」
我々は健康だ
「我々は集中している。チームもクラブも同じだ。それはレッチェ戦で先制点につながったフリーキックの入念な準備を見れば分かる。選手たちが雑念なくプレーできていなければ、あのゴールは生まれなかっただろう。我々はピッチ上で正しい解決策を見つけなければならない。バスで到着したら、着替えもせずにすぐピッチに入り、レッチェ戦の前半のように戦う必要がある。
ただ、試合間隔が短いことによる難しさはある。疲労は精神状態にも左右される。遅かれ早かれ疲れは訪れるが、その時にどう向き合うかが重要だ。疲労に屈せず、疲れていることを受け入れた上で別の解決策を見つけられれば、それでいい。チームには正しいメンタリティーがあり、それは試合でも見られた。ただ、パスミスは少し多すぎた。我々は万全の状態にある」
ケインにバロンドール
「選手たちとは、ほかに話すべき目標がある。この件についてスタッフと話し合い、彼にそれを与えるのが適切だと判断した。その選手の能力を考えれば、理にかなった選択だった。彼はほかの選手ほど注目されていないが、驚異的な数字を残している。適切な判断だ」
4-3-3は小規模なローテーションではない
「4-2-3-1？ 3-4-2-1と言うつもりだった。間違えた、申し訳ない。3-5-2から配置を少し変えれば3-4-2-1になる。中央の2人と両ウイングバックの配置を動かす形だ。4バックにすると、もっと大きく組み替えることになる。
この2つの形では戦術システムは変わるが、いくつかの連係は維持され、3人のセンターバックもそのままだ。センターバックが1人多ければ、ピッチ全体でフィジカルの強さが増す。だから、3-5-2と3-4-2-1の間では、配置を変えるのは前線の選手だけになる」
ジェノアとナポリの戦術的選択
「ジェノアとナポリの両方を見据えているのか？ あらゆることを考慮している。大きな代替案はないので、メンバーはだいたいその顔ぶれになるだろう。ただ、今日のチームの取り組みには、明確な意図と自覚が見られた。今朝も良い取り組みができていた。前線では何かを変える可能性がある。特に5人の交代枠を考慮するとね。出場する16人は容易に見当がつく。重要なのは、途中出場する選手たちが担う20分間をどう戦うかだ」
サールが復帰
「サールも戻ってきた。ウイングをハーフスペースに置き、ストライカーと組ませることもできる」
順位表を見る
「順位表を見る？ それで大きく変わるわけではない。僕たちは試合に勝ち、レッチェ戦のような説得力のあるプレーをしなければならない。抱えている問題ばかりを見るのではなく、解決策を見いだす必要がある。精神面での迷いをいくつか払拭し、結果を持ち帰るために全力で取り組まなければならない」
コロ・ムアニ
「コロ・ムアニのプレーだけでなく、相手が彼と対峙することで受ける影響や、チームメートにもたらす利点も考慮しなければならない。彼は常に相手に多少の警戒心を抱かせる。まだそのレベルには達していないが、私が強調したいのは、そして非常に気に入ったのは、ドウグラス・ルイスが2-0とした時の彼の喜び方と反応だ。ぜひ見返してほしい。私は彼を全面的に信頼している」
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