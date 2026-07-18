エカトル

「エカトールはチームに溶け込めず、イライラしていた。背中に軽い痛みを感じ、それがプレーを妨げた。この試合での評価は難しい。怪我でなければいいが」。





若手選手たち

若手は皆質が高く将来性もあるが、ベテランのような気概と責任感が必要だ。 自ら選択し、迷わず、持ち味を最大限に活かすこと。決めたことを実行する勇気が違いを生む。常にチームの一員として行動すること。誰と連携するかを自ら選んでプレーすること。ピッチ上では自由にプレーしていいが、態度や守備の局面ではチームの一員として行動し続けなければならない」。





ダグラス・ルイス

「ダグラス？ 良い兆しはあった。だがギアを上げて、オールラウンドな選手らしい活躍をしてほしい。狭いスペースでの技術と、触る回数を増やすか減らすかの判断が重要だ。同時に、30メートル先まで積極的に走り込む姿勢も必要だが、彼はそこを少し怠りがちだ」。





ディ・グレゴリオ

「ディ・グレゴリオについては、同じ話を繰り返すのは行き過ぎだ。ディレクターが説明したように、すべてのポジションで競争力を高めたいので、より競争力を高めるためにGKを探している」。



