ユヴェントスのルチアーノ・スパレッティ監督が、今シーズン初となる親善試合バーゼル戦（0-0）後にスカイの取材に応じた。
試合について
「試合の流れを読むのは難しいと思われたが、選手たちはよくやった。重要な場面での判断にやや正確性が欠けた。GKの好セーブが2、3回あり、相手の質の高さも認めるが、今週示したプレー内容と真剣な姿勢には非常に満足している」。
ユヴェントスのルチアーノ・スパレッティ監督が、今シーズン初となる親善試合バーゼル戦（0-0）後にスカイの取材に応じた。
試合について
「試合の流れを読むのは難しいと思われたが、選手たちはよくやった。重要な場面での判断にやや正確性が欠けた。GKの好セーブが2、3回あり、相手の質の高さも認めるが、今週示したプレー内容と真剣な姿勢には非常に満足している」。
エカトル
「エカトールはチームに溶け込めず、イライラしていた。背中に軽い痛みを感じ、それがプレーを妨げた。この試合での評価は難しい。怪我でなければいいが」。
若手選手たち
若手は皆質が高く将来性もあるが、ベテランのような気概と責任感が必要だ。 自ら選択し、迷わず、持ち味を最大限に活かすこと。決めたことを実行する勇気が違いを生む。常にチームの一員として行動すること。誰と連携するかを自ら選んでプレーすること。ピッチ上では自由にプレーしていいが、態度や守備の局面ではチームの一員として行動し続けなければならない」。
ダグラス・ルイス
「ダグラス？ 良い兆しはあった。だがギアを上げて、オールラウンドな選手らしい活躍をしてほしい。狭いスペースでの技術と、触る回数を増やすか減らすかの判断が重要だ。同時に、30メートル先まで積極的に走り込む姿勢も必要だが、彼はそこを少し怠りがちだ」。
ディ・グレゴリオ
「ディ・グレゴリオについては、同じ話を繰り返すのは行き過ぎだ。ディレクターが説明したように、すべてのポジションで競争力を高めたいので、より競争力を高めるためにGKを探している」。
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