ユヴェントスのスター選手、フランシスコ・コンセイソンがリヴァプール移籍の噂に言及

サラーがアンフィールドでの伝説的なキャリアに幕を下ろそうとしている中、リヴァプールはユヴェントスのスター選手、フランシスコ・コンセイサオをその穴を埋める最有力候補として挙げていると報じられている。現在、メキシコとの親善試合を控えてカンクンで代表チームに合流しているこのポルトガル人ウインガーは、マージーサイドへの移籍が噂されている件について直接質問を受けた。

「素晴らしいクラブだと皆が言っているのは知っていますが、私は今、自分が幸せにプレーできるビッグクラブに所属しています」とコンセイサオは答えた。「今は代表での2試合にのみ集中しており、その後はリーグ戦の終盤戦に集中して、クラブのためにできる限りの貢献をしたいと思っています」