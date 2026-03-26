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ユヴェントスのスター選手、フランシスコ・コンセイソンがリヴァプール移籍の噂に言及
アンフィールド移籍説に対するコンセイサオの姿勢
サラーがアンフィールドでの伝説的なキャリアに幕を下ろそうとしている中、リヴァプールはユヴェントスのスター選手、フランシスコ・コンセイサオをその穴を埋める最有力候補として挙げていると報じられている。現在、メキシコとの親善試合を控えてカンクンで代表チームに合流しているこのポルトガル人ウインガーは、マージーサイドへの移籍が噂されている件について直接質問を受けた。
「素晴らしいクラブだと皆が言っているのは知っていますが、私は今、自分が幸せにプレーできるビッグクラブに所属しています」とコンセイサオは答えた。「今は代表での2試合にのみ集中しており、その後はリーグ戦の終盤戦に集中して、クラブのためにできる限りの貢献をしたいと思っています」
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トリノでのプレッシャーとパフォーマンス
コンセイサオはルチアーノ・スパレッティ監督の下で主力としての地位を確立し、今シーズンは全大会通算34試合に出場して4ゴール3アシストを記録している。その技術力とスピードから自然とサラーとの比較がされるが、この若き選手は謙虚さを失わず、アリアンツ・スタジアムで求められる高い水準を維持することが最優先だと強調している。
「私は勝利へのプレッシャーが極めて大きいビッグクラブに所属しています。ただひたすら努力を続け、ゴールやアシストでチームに貢献していくだけです」と彼は付け加えた。ユヴェントスは現在、チャンピオンズリーグ出場権を巡る熾烈な争いを繰り広げており、セリエAのトップ4入りを目指してローマやコモといったチームと競い合っている。この状況が、今後数ヶ月間にわたって同クラブが貴重な戦力を保持できるかどうかを左右する要因となるだろう。
ユヴェントスで確固たる未来を築く
FCポルトからの最初のレンタル移籍を経て、ユヴェントスは昨年、コンセイサオを完全移籍で獲得するために迅速に動いた。このイタリアの強豪クラブは、このウインガーを獲得するために3,040万ユーロの移籍金を支払い、彼に5年契約を提示して、当面の間クラブに縛り付けた。この長期契約は、リヴァプールによる獲得の可能性を複雑なものにしている。リヴァプールが獲得を目指す場合、多額の追加費用を支払わなければならないだろう。
こうした憶測があるものの、選手本人の当面の目標は、クラブでの成功と代表チームでの評価の両方に置かれている。イタリアのサッカーにうまく適応した彼は、ユヴェントスを欧州のエリート大会へ復帰させることに注力すると同時に、2026年ワールドカップに向け、ロベルト・マルティネス監督率いるポルトガル代表での地位を確固たるものにすることに集中している。
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ワールドカップへの夢が目前に
北米でのワールドカップが間近に迫る中、コンセイサオンはクラブでの活躍こそが代表入りの夢を叶えるための手段だと考えている。彼はポルトガル代表の定位置を確保しており、シーズン終盤の試合を通じて代表入りへの切符を確実なものにしたいと願っている。
「それは夢であり目標です。私はそこに立つために全力を尽くします。私の目標は、ゴールやアシストでチームに貢献することです。それが私の目指すところです。代表チームに貢献できる能力があることを日々示し続け、代表チームから助けを得て、さらに成長し続けなければなりません」と彼は締めくくった。