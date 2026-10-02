以下は、今日12時30分にコンティナッサでクレモネーゼとの親善試合に向けて、ルチアーノ・スパレッティが起用可能な選手たちだ。 代表招集組を欠くスパレッティの招集メンバーには、多くの若手も含まれており、その中にはレジェンドの息子2人もいる。ダビデ・マルキージオ（2009年生まれ）とアルフォンソ・モンテーロ（2007年生まれ）で、それぞれクラウディオとパオロというユベントスのレジェンドの息子だ。 一方で新戦力のノルベルト・ネトはまだ再調整の段階にあるため不在となっている



