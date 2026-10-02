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ライブ
spalletti juve cmgetty
Gianluca Minchiotti
翻訳者：

ユヴェントスのクレモネーゼ戦招集メンバー発表。ダヴィデ・マルキージオとアルフォンソ・モンテーロも含まれる。ネトはいない

ユヴェントス
ルチアーノ・スパレッティ

スパレッティの今日のテストに向けたメンバーリスト

以下は、今日12時30分にコンティナッサでクレモネーゼとの親善試合に向けて、ルチアーノ・スパレッティが起用可能な選手たちだ。 代表招集組を欠くスパレッティの招集メンバーには、多くの若手も含まれており、その中にはレジェンドの息子2人もいる。ダビデ・マルキージオ（2009年生まれ）とアルフォンソ・モンテーロ（2007年生まれ）で、それぞれクラウディオとパオロというユベントスのレジェンドの息子だ。 一方で新戦力のノルベルト・ネトはまだ再調整の段階にあるため不在となっている


  • リスト

    3 ブレーメル


    4 ガッティ


    6 ケリー


    9 コロ・ムアニ


    20 カンビアーゾ


    22 マッケニー


    23 ピンソーリオ


    24 ルガーニ


    40 ラドゥ


    44 リッツォ


    47 ドゥルミシ


    49 マキオボ


    51 アマラディオ


    52 コリリアーノ


    53 モンテーロ


    54 グレロー


    55 ブランカート


    56 リパーニ


    57 マルキージオ


    58 サヴィオ


    59 コッラーディ


    60 グエッラ


    61 マンジャポーコ



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