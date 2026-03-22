ユヴェントスのサッカー戦略責任者であるジョルジョ・キエッリーニは、リヴォルノ時代に共にプレーした古くからのチームメイト、イゴール・プロッティに関するドキュメンタリー映画の発表会に合わせ、スカイ・スポーツの生放送に出演した。
プロッティとの思い出に加え、ルチアーノ・スパレッティ監督率いるユヴェントスがサッスオーロ戦で喫した敗戦についても言及せざるを得なかった。ロカテッリが蹴って外したPKは、元ディフェンダーである彼を当然ながら不機嫌にさせた。
ユヴェントスのサッカー戦略責任者であるジョルジョ・キエッリーニは、リヴォルノ時代に共にプレーした古くからのチームメイト、イゴール・プロッティに関するドキュメンタリー映画の発表会に合わせ、スカイ・スポーツの生放送に出演した。
プロッティとの思い出に加え、ルチアーノ・スパレッティ監督率いるユヴェントスがサッスオーロ戦で喫した敗戦についても言及せざるを得なかった。ロカテッリが蹴って外したPKは、元ディフェンダーである彼を当然ながら不機嫌にさせた。
「結局のところ、私にとってイゴールは憧れの存在でした。彼は私たちのキャプテンであり、チームで最も優れた選手で、私たちを重要な目標へと導いてくれました。 私はまだ16歳にもならない子供の頃にこのチームに加入できた幸運に恵まれ、彼にとっては兄のような存在でした。私のキャリアにおいて彼は常にそばにいてくれましたし、ピッチ上での活躍は圧巻でした。スピード、テクニック、ロングシュート、ヘディングシュートと、レベルが上がるほどに決定的な存在となっていました。リヴォルノは彼を永遠に記憶するでしょう。今後、彼のような選手を再び獲得するのは難しいでしょう。」
「あなたの質問に答えるために、まずはイゴールについて話しましょう。イゴールには常に1000もの欠点がありましたが、それと同じくらい多くの長所もありました。彼は本物の人物であり、自分が身を置く環境のために常に全力を尽くし、クラブよりも先にサポーターの価値観を体現し続けていました。世界はすっかり変わってしまった今、これは若い世代にとっての教訓になると思います。 こうした価値観を現代に合わせて適応させれば、生き続け、これからも存在し続けることができるのです」。
「プロッティの話が出たからには、マークをかわすよ……PKを外した時の反応は想像がつくよね。5月には違う形で喜びを爆発させられることを願っている」