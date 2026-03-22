ユヴェントスのサッカー戦略責任者であるジョルジョ・キエッリーニは、リヴォルノ時代に共にプレーした古くからのチームメイト、イゴール・プロッティに関するドキュメンタリー映画の発表会に合わせ、スカイ・スポーツの生放送に出演した。





プロッティとの思い出に加え、ルチアーノ・スパレッティ監督率いるユヴェントスがサッスオーロ戦で喫した敗戦についても言及せざるを得なかった。ロカテッリが蹴って外したPKは、元ディフェンダーである彼を当然ながら不機嫌にさせた。



