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ACF Fiorentina v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
翻訳者：

ユヴェントスのカルルが負傷、フランス代表の合宿に参加せず

ユヴェントス
フランス
ピエール・カルル

サイドバックはフィオレンティーナ戦の途中でプレーを止めた。

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ジネディーヌ・ジダン監督率いるフランス代表に悪い知らせが届いた。ルチアーノ・スパレッティ監督率いるユベントスにとっても同様だ。中断期間明けにフランス人サイドバックのピエール・カルルを起用できない。

元ミランのカルルは、『レキップ』によると、フィオレンティーナと引き分けた試合中にプレーを続けられなくなり、検査の結果、離脱が必要であることが確認された。

  • 損傷あり

    レキップ』によると、日曜日のフィオレンティーナ戦（2-2）後にユヴェントスが実施した検査で、ピエール・カルル左太もも裏の筋肉を損傷していたことが分かった。

  • フランス代表には加わらない

    この負傷を受け、フランスサッカー連盟は、カルルがネーションズリーグのグループステージ最終盤に行われるイタリア、トルコとの次の2試合に向けたフランス代表の合宿に参加しないと発表した。同組では現在、ジネディーヌ・ジダン率いるフランスがイタリアとベルギーを抑え、単独首位に立っている。

  • 離脱期間はどのくらいか

    カルルが負った負傷の程度はまだ明らかになっていない。そのためユヴェントスは、中断明けの11月22日に予定されているヴェネツィア戦への復帰は難しくとも、少なくとも次のリーグ戦となる11月29日のコモとのアウェー戦には間に合わせたいと考えている。この試合ではルチアーノ・スパレッティ率いるチームがコモと対戦する。

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