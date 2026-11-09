ジネディーヌ・ジダン監督率いるフランス代表に悪い知らせが届いた。ルチアーノ・スパレッティ監督率いるユベントスにとっても同様だ。中断期間明けにフランス人サイドバックのピエール・カルルを起用できない。
元ミランのカルルは、『レキップ』によると、フィオレンティーナと引き分けた試合中にプレーを続けられなくなり、検査の結果、離脱が必要であることが確認された。
ジネディーヌ・ジダン監督率いるフランス代表に悪い知らせが届いた。ルチアーノ・スパレッティ監督率いるユベントスにとっても同様だ。中断期間明けにフランス人サイドバックのピエール・カルルを起用できない。
元ミランのカルルは、『レキップ』によると、フィオレンティーナと引き分けた試合中にプレーを続けられなくなり、検査の結果、離脱が必要であることが確認された。
『レキップ』によると、日曜日のフィオレンティーナ戦（2-2）後にユヴェントスが実施した検査で、ピエール・カルルが左太もも裏の筋肉を損傷していたことが分かった。
この負傷を受け、フランスサッカー連盟は、カルルがネーションズリーグのグループステージ最終盤に行われるイタリア、トルコとの次の2試合に向けたフランス代表の合宿に参加しないと発表した。同組では現在、ジネディーヌ・ジダン率いるフランスがイタリアとベルギーを抑え、単独首位に立っている。
カルルが負った負傷の程度はまだ明らかになっていない。そのためユヴェントスは、中断明けの11月22日に予定されているヴェネツィア戦への復帰は難しくとも、少なくとも次のリーグ戦となる11月29日のコモとのアウェー戦には間に合わせたいと考えている。この試合ではルチアーノ・スパレッティ率いるチームがコモと対戦する。
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