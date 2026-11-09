ジネディーヌ・ジダン監督率いるフランス代表に悪い知らせが届いた。ルチアーノ・スパレッティ監督率いるユベントスにとっても同様だ。中断期間明けにフランス人サイドバックのピエール・カルルを起用できない。

元ミランのカルルは、『レキップ』によると、フィオレンティーナと引き分けた試合中にプレーを続けられなくなり、検査の結果、離脱が必要であることが確認された。