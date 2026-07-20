ユヴェントスは、国際舞台で経験豊富な中盤のリーダー補強を計画している。 「老婦人」の愛称で知られるユヴェントスは1月にケシエの獲得を検討したが、金銭面で合意に至らなかった。しかし現在は状況が異なる。アル・アハリとの契約を終えフリーとなったコートジボワール代表MFは、サウジアラビアからのオファーを保留にし、ユヴェントス移籍を最優先している。 要求は年500万ユーロ（手取り）の3年契約。ただ、マッサーラはゴレツカなど他の候補も検討し、慎重に判断している。
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ユヴェントスのカルネヴァリ氏とマッサーラ氏がゴレツカ代理人と会談。元バイエルンMFの要求は以下の通り。
ゴレツカの要望
ミランとの長期交渉を経て、レオン・ゴレツカはバイエルン・ミュンヘンでのキャリアに区切りをつけた。現在も新天地を探している。ユヴェントスは、彼の代理人「ルーフ」エージェンシーに接触を再開。年俸700万ユーロ（手取り）と契約ボーナス1000万ユーロを提示した。
好評が確認された
ケッシーは身体能力とイタリアリーグへの理解度から、ドイツの大型選手より優先度が高い。だが最近の接触を踏まえると、後者を候補から外すわけにはいかない。さらに注目点は、ゴレツカが来季もチャンピオンズリーグでプレーしたいと考えていること。それでもユヴェントスは、CLに出場できなくても魅力的な移籍先だ。
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