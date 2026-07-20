ユヴェントスは、国際舞台で経験豊富な中盤のリーダー補強を計画している。 「老婦人」の愛称で知られるユヴェントスは1月にケシエの獲得を検討したが、金銭面で合意に至らなかった。しかし現在は状況が異なる。アル・アハリとの契約を終えフリーとなったコートジボワール代表MFは、サウジアラビアからのオファーを保留にし、ユヴェントス移籍を最優先している。 要求は年500万ユーロ（手取り）の3年契約。ただ、マッサーラはゴレツカなど他の候補も検討し、慎重に判断している。