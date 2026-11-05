自身のプレーについて：「カウンターで前に出るプレー？ そうだね、昔から自分にある特徴だ。問題は、身体のコンディションが良くなければならないことだ。万全の状態ではなく、判断も鈍っていると、特に守備ではいつミスを犯してもおかしくない。コンディションを上げなければならないし、それは試合に出ることでしかできない。自分にはそれが必要なんだ。ただそれだけだ。ああいうプレーは身体の状態が良いときに生まれるものだ。繰り返すけど、試合に出る必要がある。試合を重ねて身体に負荷をかけることでしか、コンディションは上がらない。日曜日のパフォーマンスを次につなげるためにも、今日は勝つことが非常に重要だった。でも、繰り返すけど、この試合はもう終わった。中断期間前のリーグ戦最後の試合について考えなければならない。本当に重要な試合だからね」

コロ・ムアニについて：「彼は非常に優れた選手で、素晴らしい身体能力を持っている。彼は裏のスペースを突けば、どんなディフェンダーも苦しめられるアタッカーだ。でも、僕たちはその特長を生かし切れていないことがあると思う。自分がまさにそうだけど、背後を突かれると対応は難しくなる。彼の強みをもっと生かすべきときもある。ただ、繰り返すけど、もう終わったこの試合はひとまず置いて、リーグ戦での状況を立て直さなければならない。すでに話したように、僕たちは首位からあまりにも離されているからだ。まだ試合は何試合も残っているし、状況が一瞬で変わる可能性もある。でも、結果を継続して出さなければならない。まさにそれが僕たちに欠けていたことなんだ」