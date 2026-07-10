『トゥットスポルト』紙によると、イルディズは左膝の膝蓋腱炎で苦しんでいる。ワールドカップ中に続けていたリハビリを続け、負荷は避け、7月20日頃にコンティナーサに戻り、ユヴェントス医療スタッフの検査を受ける予定だ。 現時点では根本解決のため手術も選択肢から排除されていない。





現時点では具体的な選択肢ではないものの、選手自身は周囲の助言を踏まえ、将来を見据えて最適な方法を選ぶことになる。手術に至らなくても、無理をせず段階的に負荷を上げ、新シーズンに向けて脚力を蓄えるプログラムが組まれる見込みだ。