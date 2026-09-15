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Juventus v FC Internazionale - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

ユヴェントスに朗報、マッケニーとカンビアーゾが全体練習に合流

ユヴェントス
ウェストン・マッケニー
アンドレア・カンビアーゾ
UEFAヨーロッパリーグ

NEC戦に向けた招集の可否は、明日の最終調整が決め手となる

ユヴェントスの欧州初戦を前に、ルチアーノ・スパレッティに朗報だアンドレア・カンビアーゾとウェストン・マッケニーが全体練習に復帰した。ここ数日は別メニュー調整が続いていた。


ユヴェントスのサイドバックは足首の捻挫により直近2試合を欠場していた一方、アメリカ代表MFは筋肉系の問題により、リーグ第2節のパルマ戦以降は戦列を離れていた。


  • 仕上げのトレーニングが決定的となる

    2人がそろって全体練習に復帰したことで、木曜日のNECナイメヘン戦を前にユベントス内では楽観ムードが高まっている。 ただし、2人が出場可能かどうかは依然として見極めが必要だ。今後数時間と、明日の最終調整で得られる判断材料によって、カンビアーゾとマッケニーが問題なく招集メンバー入りできるかが明らかになる。


    一方でチームは、欧州での一戦に向けた準備を続けており、スパレッティが先発11人に何人かのローテーションを施す可能性もある。 直近の試合を受け、ユベントスの指揮官は出場時間の少なかった選手たちにチャンスを与える一方で、起用頻度の高い選手たちの回復も図る可能性がある。



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