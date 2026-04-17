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ユヴェントスとACミランが、バイエルン・ミュンヘンの2選手を巡り夏の移籍競争へ。
セリエAの強豪がバイエルンの2選手に狙いを定めている
『ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、ユヴェントスとミランがバイエルン・ミュンヘンのゴレツカとミンジェを今夏の主要ターゲットに設定し、イタリア移籍市場が活気づいている。2人のバイエルンでの将来が不透明なため、セリエAへの獲得競争は激化している。
両クラブとも中盤の補強が最優先だが、守備陣の強化も急務となり、元ナポリのスターへの関心が高まっている。シーズン終盤に入り、この2強はイタリアの勢力図を変える大型移籍へ動き始めた。
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ミランがゴレツカ獲得競争でリード
今シーズン限りで契約が切れるゴレツカは、中盤の補強候補として注目されている。バイエルンで300試合以上に出場し49得点を挙げた31歳のドイツ代表は、ロッソネリに経験とリーダーシップをもたらす改革をもたらす選手と期待される。
報道によると、ミランは年俸500万ユーロの3年契約を提示し、獲得レースをリードしている。マッシミリアーノ・アッレグリ監督は、欧州頂点を目指すチームに「個性」をもたらすため、ゴレツカのような選手を求めているという。
ユヴェントス、ブレマーの後任としてキムに注目
ミンジェ争奪戦は熾烈で、特にセンターバック補強が急務のユヴェントスが本命だ。ブレマーが今夏高額移籍でチームを去れば、イタリアでスクデットを経験した韓国代表は理想の後継者と見なされる。
ナポリでスクデットを獲得した経験があり、イタリアサッカーに精通している点も魅力だ。さらに、キムとルチアーノ・スパレッティ元監督の信頼関係も、ミラノのライバルたちに対する優位材料とされている。
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夏の補強がタイトル争いを左右する
今夏の移籍市場は、多戦線を戦う両クラブにとって重要な分岐点だ。 バイエルンの2人以外にも、両クラブは今夏契約満了のユヴェントスFWドゥシャン・ヴラホヴィッチなど、共通ターゲットを注視する。長期戦をにらみ、戦力層を厚くするのが目的だ。ミランとユヴェントスは、ミュンヘンでの動きを見守りつつ、ゴレツカの「モドリッチ的」リーダーシップとキムの守備力を手に入れることを最終目標としている。