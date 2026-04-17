ユヴェントスとACミランが、バイエルン・ミュンヘンの2選手を巡り夏の移籍競争へ。

『ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、ユヴェントスとミランがバイエルン・ミュンヘンのゴレツカとミンジェを今夏の主要ターゲットに設定し、イタリア移籍市場が活気づいている。2人のバイエルンでの将来が不透明なため、セリエAへの獲得競争は激化している。

両クラブとも中盤の補強が最優先だが、守備陣の強化も急務となり、元ナポリのスターへの関心が高まっている。シーズン終盤に入り、この2強はイタリアの勢力図を変える大型移籍へ動き始めた。