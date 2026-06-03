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ユヴェントスとACミランがフリー移籍を断念したため、レオン・ゴレツカがアーセナルなどプレミアリーグのクラブに接触している。
ACミランの移籍交渉、クラブの体制刷新を受けて破談に
数週間前まで、ドイツでの契約満了を控えたゴレツカの去就は決定的と思われていた。バイエルン・ミュンヘンの主軸である彼は、チャンピオンズリーグ復帰を目指すアッレグリ率いるACミランへ移籍し、中盤の要となる見込みだった。31歳のベテランは、サン・シーロで新時代を切り拓く最適任者とされていた。
しかしCL出場権を逃したことで、ジェリー・カルディナーレオーナーが技術・経営面の刷新を決断。アッレグリ監督が解任され、ゴレツカ移籍も凍結された。契約残りわずかとなり、彼は新クラブ探しを余儀なくされている。
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アーセナルがゴレツカの移籍先候補に浮上
『ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、ミランへの移籍が困難になったゴレツカは、代理人を通じて以前から興味を示していたクラブと再接触している。最有力はアーセナルで、同クラブは彼にとって長年の「夢」の移籍先だ。若手中心のチームを補強するため、アーセナルはベテランの獲得を狙っている。
プレミアリーグは依然としてこのMFにとって最も魅力的な舞台だが、争奪戦はイングランドだけではない。トルコからも強い関心が寄せられており、同国クラブは欧州スターを高年俸で誘う姿勢を強めている。ゴレツカ側も、月末にバイエルンとの契約が切れてフリーになることを避け、選択肢を広げている。
ユヴェントスは財政上の優先事項を理由に交渉を先送りしている
ユヴェントスもゴレツカに関心を示し、スパレッティ監督はチームに不可欠な存在と評価していた。しかしリーグ6位によりチャンピオンズリーグ収入が消失。バイエルンで年俸600～700万ユーロ（純額）を得ていた彼に見合う提示が難しい。
クラブは現在、GKとCFの補強を優先しており、中盤への投資はその後となる。ユヴェントスは市場後半まで待機し、ゴレツカの獲得が可能で年俸が下がることを期待している。
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ゴレツカは今後の去就について冷静な姿勢を崩さない
去就が不透明でも、ゴレツカは契約を急がない。国際試合シーズン中でも、適切なプロジェクトを待つ覚悟だ。彼は早期決着より、プロジェクトの質とチームでの役割を重視している。
シーズン終了後に決断するか問われると、彼は「シーズン終了からワールドカップ開幕までの間に決めるかは分からない。時期が来たら判断する」と語った。