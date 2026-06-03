ユヴェントスとACミランがフリー移籍を断念したため、レオン・ゴレツカがアーセナルなどプレミアリーグのクラブに接触している。

数週間前まで、ドイツでの契約満了を控えたゴレツカの去就は決定的と思われていた。バイエルン・ミュンヘンの主軸である彼は、チャンピオンズリーグ復帰を目指すアッレグリ率いるACミランへ移籍し、中盤の要となる見込みだった。31歳のベテランは、サン・シーロで新時代を切り拓く最適任者とされていた。

しかしCL出場権を逃したことで、ジェリー・カルディナーレオーナーが技術・経営面の刷新を決断。アッレグリ監督が解任され、ゴレツカ移籍も凍結された。契約残りわずかとなり、彼は新クラブ探しを余儀なくされている。