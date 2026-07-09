モーテン・ヒュルマンドがアトレティコ・マドリードへ移籍する。ファブリツィオ・ロマーノによると、スポルティング・リスボンとアトレティコは移籍金4000万ユーロ＋ボーナスで合意し、本日書類手続きを開始する。デンマーク人MFは2031年6月30日までの契約にサインし、本日メディカルチェックのためマドリードへ出発する。ボーナスは500万ユーロの見込みだ。
Getty Images Sport
翻訳者：
ユヴェントスとミランではなく、ヒュルマンドはアトレティコ・マドリードへ。移籍金も決定。
1999年生まれのヒュルマンドは、2021～2023年までセリエAレッチェで95試合出場し無得点ながら、セリエB制覇を経験。 2021～2023年の間、95試合に出場し得点はなし（セリエB優勝1回）。ジュントーリ、コモッリ体制下で長らくユヴェントスの獲得候補とされ、最近はスポルティング時代に才能を引き出したアモリム監督がミランに就任したことで同クラブとも噂されている。 スポルティングでは94試合7得点を記録し、ポルトガルリーグ2回とポルトガルカップ1回の優勝に貢献した。
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