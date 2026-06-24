ユヴェントスは6月29日に始まる夏の移籍市場で早くも複数案件を進行中だ。特にボローニャとの2件の取引が注目で、クラブは現在も交渉を続けている。 新CEOジョヴァンニ・カルネヴァリはボローニャにCBジョン・ルクミの獲得意思を再確認。一方、ボローニャはユベントスを退団するMFファビオ・ミレッティに強い関心を示している。
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ユヴェントスとボローニャの取引は2本。DF候補はルクミとムハレモヴィッチ、ミレッティはボローニャ移籍の可能性。
ユヴェントスは2人のディフェンダーを求めている
Sky Sportによると、形式的には別々の取引だが、ユヴェントスとボローニャは2つの案件を併せて検討している。一方、スパレッティ監督率いるチームは、コロンビア人センターバックをタリク・ムハレモヴィッチと同等の第一候補と位置づけ、関心を強めている。 カルネヴァリとキエッリーニは、来季を見据えてもう一人の選手（サッスオーロ移籍時に将来再売却益50％をユヴェントスが受け取る権利を確保。これにより競合オファー価格の半額で獲得可能）も第一候補とみなしている。 ルクミの契約は2027年までで、市場価値は2000～2500万ユーロと見積もられる。
ボローニャ、ミレッティについて
一方、ユヴェントスは2003年生まれのファビオ・ミレッティの放出先を探している。ルチアーノ・スパレッティ監督の下では来季の戦術上で中心とは見なされておらず、財政面やチャンピオンズリーグ収入減を補う売却益確保のため「放出可能」とされている。 ボローニャはここ数日、同クラブの下部組織出身MFへの関心を再表明。まもなく正式手続きに入る見込みだ。ミレッティの契約は2028年までで、評価額は1500万ユーロとされる。