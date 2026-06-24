Sky Sportによると、形式的には別々の取引だが、ユヴェントスとボローニャは2つの案件を併せて検討している。一方、スパレッティ監督率いるチームは、コロンビア人センターバックをタリク・ムハレモヴィッチと同等の第一候補と位置づけ、関心を強めている。 カルネヴァリとキエッリーニは、来季を見据えてもう一人の選手（サッスオーロ移籍時に将来再売却益50％をユヴェントスが受け取る権利を確保。これにより競合オファー価格の半額で獲得可能）も第一候補とみなしている。 ルクミの契約は2027年までで、市場価値は2000～2500万ユーロと見積もられる。