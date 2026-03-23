ユヴェントスとスパレッティ、解決すべき課題は山積み：懸案事項、チャンピオンズリーグ不出場による移籍市場への影響

ユヴェントスは継続路線を選択した。サッスオーロとの引き分けは戦略に影響を与えなかったものの、ルチアーノ・スパレッティ監督はイースター前に2027年までの契約延長（オプション付き）に合意する見通しだ。クラブは、たとえ来季のチャンピオンズリーグ出場権を逃したとしても、さらなる再建をせずに、すぐにチームをイタリア国内で競争力のある状態に戻せる適任者として、同監督を評価している。





代替案は存在しない。オーナー側は満足しており、近日中に最終的な詳細が確定する見込みだ。 一方、スパレッティ監督は『トゥットスポルト』紙が報じている通り、完全な明確さを求めている。具体的には、戦術面での自主権、即戦力として勝利できるチーム作りの全面的な支援、そして外部からの干渉のない移籍市場だ。目的は、過去の不和（例えば、トゥドール監督がコロ・ムアニを要求したのにクラブがオペンダを獲得したようなケース）を回避し、あらゆる選択において共通の認識を築くことにある。





ピッチ上では、3ポイント差の4位争いが依然として続いている。困難ではあるが、不可能ではない。将来を見据え、チャンピオンズリーグ出場を視野に入れて、監督は6人の高レベルな補強、そのうち少なくとも4人はレギュラー級の選手を加え、チームの質と経験を向上させ、セリエA優勝を目指す方針だ。



