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Gianluca Minchiotti

翻訳者：

ユヴェントスとスパレッティ、解決すべき課題は山積み：懸案事項、チャンピオンズリーグ不出場による移籍市場への影響

ユヴェントス側は確信している。スパレッティ監督は契約を更新して残留するが、移籍市場の動きはチャンピオンズリーグ出場権の獲得次第となる

ユヴェントスは継続路線を選択した。サッスオーロとの引き分けは戦略に影響を与えなかったものの、ルチアーノ・スパレッティ監督はイースター前に2027年までの契約延長（オプション付き）に合意する見通しだ。クラブは、たとえ来季のチャンピオンズリーグ出場権を逃したとしても、さらなる再建をせずに、すぐにチームをイタリア国内で競争力のある状態に戻せる適任者として、同監督を評価している。


代替案は存在しない。オーナー側は満足しており、近日中に最終的な詳細が確定する見込みだ。 一方、スパレッティ監督は『トゥットスポルト』紙が報じている通り、完全な明確さを求めている。具体的には、戦術面での自主権、即戦力として勝利できるチーム作りの全面的な支援、そして外部からの干渉のない移籍市場だ。目的は、過去の不和（例えば、トゥドール監督がコロ・ムアニを要求したのにクラブがオペンダを獲得したようなケース）を回避し、あらゆる選択において共通の認識を築くことにある。


ピッチ上では、3ポイント差の4位争いが依然として続いている。困難ではあるが、不可能ではない。将来を見据え、チャンピオンズリーグ出場を視野に入れて、監督は6人の高レベルな補強、そのうち少なくとも4人はレギュラー級の選手を加え、チームの質と経験を向上させ、セリエA優勝を目指す方針だ


  • チャンピオンズリーグがなかったらどうなる？

    しかし、主要な欧州大会への出場権がなければ、野心や目標は変わるだろう。トップクラスの選手を獲得することは困難になる。だが、スパレッティ監督は現在の主力選手を手放すつもりはなく、規模が縮小された状況下では、ナポリで既に成功を収めたモデルを再現し、実績あるベテランと若き才能を組み合わせた布陣を敷くことになるだろう。


    例えば、チャンピオンズリーグ出場権がなければ、ゴレツカやベルナルド・シルバに、ヨーロッパリーグという「煉獄」のような環境でのプレーを説得するのは困難だろうまた、中盤の夢であるエデルソンも同様だ。こうした選手たちは手の届かない存在になってしまう。 しかしスパレッティは、ブレメルからカンビアソカルルトゥラムに至るまで、いかなる主力選手も手放すつもりはない。もちろん、イルディズマッケニーの残留は当然のこととして。4位に入らなければ移籍市場での動きは小規模なものになるだろうが、スパレッティはそのことを認識している。


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