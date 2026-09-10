ユヴェントスとインテル：サムエレ・イナシオを巡る移籍市場でのイタリア・ダービー

インテルとユヴェントスは、それぞれの将来を見据えて非常によく似た戦略を検討することを選び、その結果として移籍市場で真っ向から争うことになるのは避けられない。

両クラブは、それぞれのスカッドを強化するための重要な補強を計画しているだけでなく、「メイド・イン・イタリー」の選手層を厚くする必要性もすでに織り込み済みで、将来を担う可能性のある何人かのタレントをめぐって、すでに一手の奪い合い、応酬を始めている。そして、その中に間違いなくサムエレ・イナシオがいる。



