ユヴェントスとインテル：サムエレ・イナシオを巡る移籍市場でのイタリア・ダービー

インテルとユヴェントスは、それぞれの将来を見据えて非常によく似た戦略を検討することを選び、その結果として移籍市場で真っ向から争うことになるのは避けられない。
両クラブは、それぞれのスカッドを強化するための重要な補強を計画しているだけでなく、「メイド・イン・イタリー」の選手層を厚くする必要性もすでに織り込み済みで、将来を担う可能性のある何人かのタレントをめぐって、すでに一手の奪い合い、応酬を始めている。そして、その中に間違いなくサムエレ・イナシオがいる。
インテルとユヴェントスは、それぞれの将来を見据えて非常によく似た戦略を検討することを選び、その結果として移籍市場で真っ向から争うことになるのは避けられない。
両クラブは、それぞれのスカッドを強化するための重要な補強を計画しているだけでなく、「メイド・イン・イタリー」の選手層を厚くする必要性もすでに織り込み済みで、将来を担う可能性のある何人かのタレントをめぐって、すでに一手の奪い合い、応酬を始めている。そして、その中に間違いなくサムエレ・イナシオがいる。
サムエレ・イナシオは、もはやイタリアサッカー界における新しい名前ではない。2008年生まれのこの若き才能は、イナシオ・ピアの息子であり、ナポリ、カターニア、アタランタでプレーした経歴を持つストライカーの血を引く。そのサムエレはこの2年で一気に飛躍し、今や有名となったシルヴィオ・バルディーニ暫定監督率いる親善試合で、イタリア代表A代表デビューまで果たした。
アタランタの下部組織で育った彼は、16歳の時にボルシア・ドルトムントに格安で引き抜かれ、トップチーム昇格までを見据えたスピーディーかつ野心的な育成プロジェクトのもとドイツへ渡った。昨季にはトップチームデビューとブンデスリーガ初ゴールを記録し、それによってドイツのクラブは2029年6月30日までの契約延長で彼をしっかりとつなぎ留めた。
サムエレは今季、臆することなく、出場時間と経験を増やしたいという思いを持ってシーズンをスタートさせた。だがシーズン序盤は、ブンデスリーガで出場時間がわずか3分にとどまっている。また、夏の代理人変更を受け、新たな代理人事務所は、彼に対してこれまで一度も途切れることのなかったイタリアからの関心やアプローチに耳を傾け始めている。
『トゥットスポルト』によると、この数日で具体的に動いたのはユヴェントスだった。ランダル・コロ・ムアニをユヴェントスに呼び戻すためにエドアルド・クルニャルが仲介した流れを生かし、同クラブは代理人に対し、その新たな顧客であるイナシオについても情報を求めたという。移籍への前向きな姿勢と明確な考えはあるものの、まだ本格的な交渉には至っていない。
1年前はミランが獲得に動いたものの、現在このイタリア人FWをめぐる最大のライバルは、実質的にインテルだ。ダリオ・バッチンの働きのもと、インテルはスカッドに加える若手かつイタリア人選手のリストをさらに広げようとしなければならない。
実際、夏には前スポーツディレクターのピエロ・アウジリオが獲得に動いたが、ドルトムントは彼に対する移籍市場からのあらゆるオファーを拒否した。インテルの考えは、1対1に強みを持つセカンドトップを移籍市場で獲得することで、できれば若くイタリア人であることが望ましい。その夏の試みは、来季に向けて新スポーツディレクターによって近く再び行われることになる。
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