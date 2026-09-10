ユヴェントスとインテル、サムエレ・イナシオを巡って移籍市場でイタリア・ダービーが勃発。

インテルとユヴェントスは、それぞれの将来に向けて非常によく似た戦略を練ることを選び、その結果、移籍市場で公然と競り合うことになるのは避けられない。

両クラブは、それぞれのスカッドを強化する重要な補強を計画しているだけでなく、「メイド・イン・イタリー」の選手層を厚くする必要性もすでに見込んでおり、将来を担う可能性のある何人かのタレントをめぐって、すでに一発ずつ応酬を交わし始めている。そして、その中に間違いなくサムエレ・イナシオがいる。



