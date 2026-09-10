ユヴェントスとインテル、サムエレ・イナシオを巡って移籍市場でイタリア・ダービーが勃発。

インテルとユヴェントスは、それぞれの将来に向けて非常によく似た戦略を練ることを選び、その結果、移籍市場で公然と競り合うことになるのは避けられない。
両クラブは、それぞれのスカッドを強化する重要な補強を計画しているだけでなく、「メイド・イン・イタリー」の選手層を厚くする必要性もすでに見込んでおり、将来を担う可能性のある何人かのタレントをめぐって、すでに一発ずつ応酬を交わし始めている。そして、その中に間違いなくサムエレ・イナシオがいる。
インテルとユヴェントスは、それぞれの将来に向けて非常によく似た戦略を練ることを選び、その結果、移籍市場で公然と競り合うことになるのは避けられない。
両クラブは、それぞれのスカッドを強化する重要な補強を計画しているだけでなく、「メイド・イン・イタリー」の選手層を厚くする必要性もすでに見込んでおり、将来を担う可能性のある何人かのタレントをめぐって、すでに一発ずつ応酬を交わし始めている。そして、その中に間違いなくサムエレ・イナシオがいる。
サムエレ・イナシオは、もはやイタリアサッカー界で無名の存在ではない。2008年生まれのこの若き才能は、イナシオ・ピアの息子であり、ナポリ、カターニア、アタランタでのプレー歴を持つFWの血を引く。そのサムエレ・イナシオは、この2年間で大きく飛躍し、暫定監督シルビオ・バルディーニが率いた、今やよく知られる親善試合でイタリアA代表デビューも果たした。
アタランタの下部組織で育ったサムエレ・イナシオは、16歳のときにボルシア・ドルトムントに格安で引き抜かれ、トップチーム昇格までを見据えた迅速かつ野心的な育成プランのもとでドイツへ渡った。昨季にはトップチームデビューを果たし、ブンデスリーガ初ゴールも記録。これを受け、ドイツのクラブは2029年6月30日までの契約延長で彼を引き留めた。
サムエレは今季、恐れなくシーズンをスタートさせ、出場時間と経験を増やしたいという思いを抱いていた。だがシーズン序盤、ブンデスリーガでの出場はわずか3分間にとどまり、夏の代理人変更を受けて、彼のエージェンシーはイタリアから届く声や関心に耳を傾け始めた。イタリアからの関心は、彼に対してこれまで一度も途切れることがなかった。
『トゥットスポルト』によれば、ここ数日で具体的に動いたのはユヴェントスだ。ランダル・コロ・ムアニを再びユヴェントスに呼び戻すため、エドアルド・クルニャルが行った仲介を活用し、クラブは代理人に対して新たな顧客であるイナシオについても情報を求めたという。移籍への前向きな姿勢と明確な考えはあるものの、まだ本格的な交渉には至っていない。
1年前にはミランが獲得に動いたものの、現在このイタリア人FWを巡る最大のライバルは、実質的にインテルだ。ダリオ・バッチンの下で、インテルはスカッドに加える若手かつイタリア人選手のリストをさらに広げようとしなければならない。
実際、夏には前スポーツディレクターのピエロ・アウジリオが獲得に動いたが、ドルトムントは彼に対する市場からのあらゆる打診を拒否した。インテルの考えは、移籍市場で1対1に強みを持つセカンドトップを獲得することにあり、できれば若くイタリア人であることが望ましい。そして、その夏の試みは来季を見据え、新スポーツディレクターによって近いうちに再び行われることになる。
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