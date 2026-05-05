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ユヴェントスとの5回の会談後も、ストライカー側の主要な要求により、ドゥシャン・ヴラホヴィッチの契約交渉は膠着状態が続いている。
アリアンツ・スタジアムで引き分け
ヴラホヴィッチはヘラス・ヴェローナ戦で180日ぶりとなる鮮やかなフリーキックを決め、得点不振に終止符を打った。しかし、アリアンツ・スタジアムに響いた歓声でも、舞台裏の緊張は隠せなかった。このセルビア代表のゴールでユヴェントスは降格圏の相手に敗れるのを免れたが、停滞する契約更新交渉は依然として重大な局面にある。
4位以内確保を目指すクラブにとって、元フィオレンティーナ所属の彼は不可欠だ。しかし契約満了まで残り56日となり、選手側と首脳陣の溝は埋まらない。コンティナーサの練習場を拠点とするクラブは財政難を理由に交渉が停滞、気まずい状態が続いている。
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資金面のハードルとエージェントの要求
『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、ユヴェントス幹部はストライカー、ミロス・ヴラホヴィッチの父親兼代理人とすでに5回会談した。選手側は給与面で柔軟性を示し、ケナン・イルディズと同様の体系で年俸約700万ユーロの短期契約更新を提案した。
これにより年俸は約700万ユーロに減額される見込みだ。
それでも合意には至っていない。主な争点は代理人手数料とサインボーナスだ。
ユヴェントスはこれらの要求を現時点では受け入れず、夏市場が迫る中、交渉は停滞している。
ユヴェントスが断固たる最後通告を突きつける
期限が迫る中、ユヴェントスはヴラホヴィッチ側に圧力をかけている。クラブは、このストライカー獲得のために予算の上限を超えず、超えるつもりもないと伝えている。
これは事実上の最後通告で、クラブは選手に提示条件を受け入れるか、新天地を探すかの二者択一を迫っている。
経営陣は、スターストライカー流失のリスクがあっても、代理人の高額要求よりクラブの長期的な持続可能性を重視している。
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FA市場への移行が迫っている
ユヴェントスとは対照的に、ヴラホヴィッチの代理人は契約更新を急いでいない。シーズン終盤で好調を維持すれば、FA市場でのストライカー価値がさらに上昇すると判断しているからだ。
仮に彼が“超豪華フリーエージェント”となれば、ACミランやバイエルン・ミュンヘンなど欧州の強豪が移籍金ゼロで獲得を狙い、争奪戦に再参入するだろう。
現時点では、来季CL出場権獲得というスポーツ面の目標を優先することで合意しているものの、不透明さは残っている。