ヴラホヴィッチはヘラス・ヴェローナ戦で180日ぶりとなる鮮やかなフリーキックを決め、得点不振に終止符を打った。しかし、アリアンツ・スタジアムに響いた歓声でも、舞台裏の緊張は隠せなかった。このセルビア代表のゴールでユヴェントスは降格圏の相手に敗れるのを免れたが、停滞する契約更新交渉は依然として重大な局面にある。

4位以内確保を目指すクラブにとって、元フィオレンティーナ所属の彼は不可欠だ。しかし契約満了まで残り56日となり、選手側と首脳陣の溝は埋まらない。コンティナーサの練習場を拠点とするクラブは財政難を理由に交渉が停滞、気まずい状態が続いている。



