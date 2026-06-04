ノッティンガム・フォレストとASモナコもRBライプツィヒの元FWに興味を示している。3クラブとも、買い取りオプション付きレンタル移籍を希望している。
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ユヴェントスで4000万ユーロの失敗作となった。アイントラハト・フランクフルトが元ブンデスリーガのストライカー獲得に熱視線
オペンダは昨年夏、ライプツィヒからトリノへレンタル移籍。その後、レンタル契約に定められた買い取り義務が発動した。これは「ビアンコネッリ」の成績と連動し、ユヴェントスがセリエAでシーズン終了時に上位10位以内に入る見込みが立った時点で発動された。
4月中旬、アタランタ戦でユヴェントスが1-0で勝ったことで取引が成立。ライプツィヒにとっては朗報で、2023年にRCランスから獲得した26歳の攻撃選手の完全移籍により、数百万ユーロの収入を得た。 レンタル料、移籍金、ボーナス合計約5000万ユーロが入り、移籍金だけで4275万ユーロだった。
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オペンダはユヴェントスで誤解を招いている。
ユヴェントスはオペンダとの契約に期待外れだった。リーグ・アンやブンデスリーガで結果を出した屈強なストライカーも、イタリアでは調子が上がらなかった。公式戦34試合で2得点のみ。
終盤11試合で出場は1試合のみ、しかも4分の途中出場という屈辱的な扱いだった。事実上の戦力外通告だ。クラブは多額の移籍金を払ったばかりだが、すでに次なる行き先を探している。
ライプツィヒのオペンダ、41ゴールを記録
ランスで42試合21得点を挙げ注目されたオペンダは、1シーズン後に移籍金4000万ユーロでライプツィヒへ。すぐに主力に定着した。
公式戦93試合で41得点を挙げ、18アシストを記録。現在はトリノと2030年までの契約を結んでいる。