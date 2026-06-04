オペンダは昨年夏、ライプツィヒからトリノへレンタル移籍。その後、レンタル契約に定められた買い取り義務が発動した。これは「ビアンコネッリ」の成績と連動し、ユヴェントスがセリエAでシーズン終了時に上位10位以内に入る見込みが立った時点で発動された。

4月中旬、アタランタ戦でユヴェントスが1-0で勝ったことで取引が成立。ライプツィヒにとっては朗報で、2023年にRCランスから獲得した26歳の攻撃選手の完全移籍により、数百万ユーロの収入を得た。 レンタル料、移籍金、ボーナス合計約5000万ユーロが入り、移籍金だけで4275万ユーロだった。