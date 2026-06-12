2026年夏市場開始を前に、ユヴェントスは経営陣の交代を発表した。ダミアン・コモリCEOが退任し、後任にサッスオーロのジョヴァンニ・カルネヴァリが就任する。 クラブにとって重要な補強であり、移籍市場の戦略変更を見極める間、経験豊富な人材が加わった。前幹部の案件はカルネヴァリが引き継ぐ。
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ユヴェントスでカルネヴァーリがコモリの後任に――ヴラホヴィッチにとって何が変わるのか：新たな展開
ヴラホヴィッチにとって何が変わるのか
ドゥシャン・ヴラホヴィッチの去就にも変化の兆し。セルビア人FWは6月30日満了の契約更新交渉でユヴェントスと一度距離を置いた。担当だったコモリも退任した。 双方の要求には隔たりがあったが、カルネヴァリ氏が数日以内に交渉を再開する可能性もある。
新しいユヴェントス
新体制のユヴェントスにとって、特にピッチ外では今後数か月が重要だ。変革期にあるため、フランソワ・モデストとマルコ・オットリーニの去就も注目される。一方、リークによるとジョルジョ・キエッリーニの立場は堅く、ピッチ外の意思決定でさらに中心的な役割を担う可能性がある。 選手面では、ヴラホヴィッチに加え、ディブ・マルティネスとの交渉でも方針転換はない見込み。アストン・ヴィラへのオファー提示前に、同選手との合意を目指す。