ユヴェントスでカルネヴァーリがコモリの後任に――ヴラホヴィッチにとって何が変わるのか：新たな展開

新体制のユヴェントスにとって、特にピッチ外では今後数か月が重要だ。変革期にあるため、フランソワ・モデストとマルコ・オットリーニの去就も注目される。一方、リークによるとジョルジョ・キエッリーニの立場は堅く、ピッチ外の意思決定でさらに中心的な役割を担う可能性がある。 選手面では、ヴラホヴィッチに加え、ディブ・マルティネスとの交渉でも方針転換はない見込み。アストン・ヴィラへのオファー提示前に、同選手との合意を目指す。